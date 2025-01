Tales: CPIs 'antiesquerda' em São Paulo são sem sentido e vão naufragar

As CPIs 'antiesquerda' protocoladas pela extrema direita em São Paulo são sem sentido e irão naufragar, analisou o colunista Tales Faria na edição deste sábado (4) do UOL News.

É provável que acabe naufragando. Na verdade, não faz sentido, não tem um fato real para se apoiar e dizer em geral. Na CPI você tem que ter um fato concreto, e essa daí não tem fato concreto, na verdade, é apenas uma CPI ideológica, vamos atacar o pessoal da esquerda, ou então vamos pegar o Padre Júlio, invasores, quem são os invasores? E que invasões?

É uma CPI sem fato determinado, vai naufragar, como aquela do padre Júlio, mas faz uma farofa dentro das redes sociais, da mídia ligada a eles, etc. Só serve pra isso.

Tales Faria

Com promessas de medidas "contra a esquerda", Amanda Vettorazzo (União) e Lucas Pavanato (PL) investem contra ONGs e "invasores de propriedades privadas".

"Ato de Lula em 8/1 será um erro se focar só em militância de esquerda"

O colunista Tales Faria opinou também que o ato de Lula em 8/1 será um erro se focar só em militância de esquerda e deveria ser mais democrático.

Não precisa ser um ato com conotação político-partidária, não precisava ter uma conotação de esquerda, é um ato das forças democráticas do país.

A possibilidade do PT se apropriar do ato pode acabar espantando os representantes, os presidentes dos Poderes, e isso é ruim. É melhor que se tire essa conotação. Eu não sei como se pode tirar essa conotação a essa altura do campeonato, porque o PT vai lá e tem um abraço de várias organizações, a maioria de esquerda, então não sei se é uma boa.

Tales Faria

Já o colunista Ricardo Kotscho seguiu a mesma linha de raciocino e apontou que transformar este ato exclusivamente de esquerda é um erro.

Esse negócio de apresentar a cerimônia de 8 de janeiro como o ato de esquerda é um erro, é um erro. Os convites estão sendo feitos pelo PT, pelo governo e por movimentos populares. Deveria ser um ato suprapartidário, como foi a campanha das diretas, reunindo todos os partidos democráticos, inclusive da frente ampla do governo, que aliás foi eleito com essa frente ampla. Convidar todos esses partidos menos os golpistas, é claro.

Tirando os golpistas, que o problema deles é lá no Supremo, os outros todos têm que estar convidados, a democracia é de todos. Então eu não consigo entender, o governo está realmente com um problema de comunicação e aí não é só o problema do ministro, eu acho que a questão é política. É o momento, do 8 de janeiro de agregar, de unir a população contra aqueles que fizeram aquele estrago no 8 de janeiro. Reunir todo mundo, quanto mais melhor do país.

Ricardo Kotscho

Confira abaixo:

Veja a íntegra do programa: