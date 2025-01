SP: Santos não tem praias liberadas para banho; outras 31 estão impróprias

O boletim da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aponta que nenhuma praia de Santos, no litoral do estado, pode ser usada por banhistas. A cidade, além de outros municípios da Baixada Santista, enfrentam um surto de virose desde o início do período de festas de fim de ano. Ao todo, 38 praias estão impróprias. A atualização foi feita na última quinta-feira (2).

O que aconteceu

Das sete praias de Santos, todas estão impróprias para banho. A informação foi repassada à Cetesb pela própria prefeitura. As demais medições foram feitas por técnicos da Cetesb entre os dias 1 e 29 de dezembro do ano passado.

Em Guarujá, onde o número de atendimentos por virose passou de 2.000 em dezembro, duas das 12 praias estão impróprias. Os banhistas não devem procurar, segundo a Cetesb, a praia de Perequê e a da Enseada, no acesso pela Avenida Santa Maria. Foi na Enseada que a atriz Bruna Carolina Souza ficou e teve um quadro considerado grave, como afirmou em entrevista ao UOL News neste sábado (4).

Em São Vicente, duas das seis praias estão impróprias (Milionários e Gonzaguinha). Dos 12 locais de banho de Praia Grande, seis não devem ser acessadas pelos turistas (Aviação, Vila Tupy, Vila Mirim, Maracanã, Real e Flórida).

No Litoral Norte, das 30 praias existentes em São Sebastião, sete foram reprovadas pela Cetesb (Cigarras, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande e Preta do Norte). Em Ubatuba, três (Itaguá, nos dois acessos, e do Lázaro) estão impróprias. Na Ilha Anchieta, na área do município, todas estão liberadas.

A Cetesb considera uma praia imprópria para banho quando a água apresenta mais de cem colônias de bactérias por 100 ml de água, em duas ou mais amostras, em um período de cinco semanas. Quando uma praia é classificada dessa forma, a faixa de areia é sinalizada com bandeiras vermelhas

Situação em outras cidades

Bertioga: todas as praias em boas condições

todas as praias em boas condições Cubatão: Rio Perequê liberado

Rio Perequê liberado Mongaguá: das sete, três estão impróprias (Central, Vera Cruz e Santa Eugênia)

das sete, três estão impróprias (Central, Vera Cruz e Santa Eugênia) Itanhaém: de 12, duas estão impróprias (Sonho e Balneário Jardim Regina)

de 12, duas estão impróprias (Sonho e Balneário Jardim Regina) Peruíbe: todas as praias estão liberadas

todas as praias estão liberadas Caraguatatuba: das 14 praias, uma é imprópria (Prainha)

das 14 praias, uma é imprópria (Prainha) Ilhabela: de 19 praias, cinco estão impróprias (Itaquanduba, Itaguaçu, Portinho, Feiticeira e Julião)

Como prevenir infecções?

A prevenção passa por cuidados básicos de higiene e pela atenção redobrada na manipulação e no consumo de alimentos e bebidas.

Veja medidas recomendadas por infectologistas:

Prefira sempre água filtrada, fervida ou envasada em garrafas lacradas;

Evite consumir alimentos de origem duvidosa ou preparados em condições precárias de higiene, especialmente frutos do mar;

Cozinhe bem os alimentos antes de consumi-los;

Observe se a praia escolhida apresenta sinais de poluição, como esgoto visível ou mau cheiro. Dê preferência a locais com monitoramento regular da qualidade da água;

Lave bem as mãos após o uso do banheiro, antes do preparo de alimentos e antes de se alimentar;

Carregue consigo um frasco de álcool em gel, para higienização em lugares sem acesso à água ou sabão.

*Com Estadão Conteúdo