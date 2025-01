Rússia prende quatro menores sob suspeita de planejar ataque

O Serviço de Segurança Nacional da Rússia (FSB) anunciou neste sábado (4) que havia detido quatro menores suspeitos de planejar um ataque a bomba na cidade de Ecaterimburgo, no centro-oeste da Rússia, nos Urais.

Os quatro indivíduos, nascidos entre 2007 e 2008, "planejavam cometer um ato terrorista usando um dispositivo explosivo improvisado em lugares lotados na cidade de Ecaterimburgo", disse o FSB, conforme citado por agências de notícias russas.

Dois dos detidos também são acusados de ter "incendiado" um carro de polícia, de acordo com a mídia.

A agência de notícias estatal Tass publicou um vídeo no qual, segundo a agência, um dos menores detidos é visto admitindo diante das câmeras que seguia "canais neonazistas na rede social Telegram".

"Li nesses canais que você deve agir contra a polícia", diz ele, cujo rosto está embaçado.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as agências policiais russas têm anunciado com frequência a prisão de indivíduos suspeitos de colaborar com Kiev.

Os julgamentos por "traição", "terrorismo", "sabotagem" ou "espionagem", que sempre acarretam sentenças pesadas, se multiplicaram na Rússia.

Milhares de pessoas foram punidas, ameaçadas ou presas por fazerem oposição ao conflito na Ucrânia.

