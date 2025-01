Polícia francesa apreende grande quantidade de cocaína e dois homens são presos

PARIS (Reuters) - Dois homens foram presos depois que a polícia francesa apreendeu mais de duas toneladas de cocaína, com valor estimado em 130 milhões de euros no porto de Le Havre, informou a polícia neste sábado.

A França e outros governos europeus estão tentando reprimir as gangues de tráfico de drogas e tiroteios que geralmente resultam da guerra entre elas.

No ano passado, a União Europeia lançou uma iniciativa com as autoridades portuárias europeias para combater o tráfico de drogas nas principais cidades portuárias.

O novo primeiro-ministro francês, François Bayrou, e o ministro do Interior do país, Bruno Retailleau, também prometeram ações mais rigorosas contra as gangues de tráfico de drogas e o crime em geral.

"Estamos intensificando, dia após dia, nossa guerra contra o tráfico de drogas, graças ao trabalho excepcional realizado por nossos agentes", disse Retailleau na mídia social X, ao parabenizar a polícia francesa por sua operação em Le Havre.

(Reportagem de Sudip Kar-Gupta e Gilles Guillaume)