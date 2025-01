Osaka avança em Auckland e fará sua primeira final desde 2022

A tenista japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, chegou à sua primeira final no circuito da WTA desde 2022, ao derrotar neste sábado (4) a americana Alycia Parks no torneio de Auckland, preparatório para o Aberto da Austrália, que começará no dia 12 de janeiro.

Aos 27 anos, Osaka ocupa atualmente a 57ª posição no ranking da WTA, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, e vai disputar o título com a dinamarquesa Clara Tauson.

Tauson, que assim como Parks disputou dois jogos no mesmo dia, já que seus duelos de quartas de final que aconteceriam na sexta-feira foram adiados por conta da chuva, surpreendeu ao eliminar a americana Madison Keys, grande favorita ao título.

-- Torneio de Auckland:

. Simples feminino - Quartas de final:

Clara Tauson (DIN) x Madison Keys (EUA) 6-4, 7-6 (9/7)

Alycia Parks (EUA) x Katie Volynets (EUA) 6-1, 6-4

. Semifinais:

Clara Tauson (DIN) x Robin Montgomery (EUA) 6-4, 6-3

Naomi Osaka (JAP) x Alycia Parks (EUA) 6-4, 6-2

dgi/pst/mcd/zm/cb

© Agence France-Presse