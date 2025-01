Maridos de irmãs se unem para criar os filhos: 'Focados em dar o melhor'

Dizem que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Foi com essa máxima que dois concunhados, um indiano e outro brasileiro, se uniram para criar os filhos.

Após se separarem das esposas (que são irmãs), os homens decidiram morar juntos pelo bem das crianças.

'Criou-se um laço de amizade'

A história das famílias começou com uma mistura de culturas. O homem indiano chegou ao Brasil aos 21 anos, depois que terminou os estudos. A escolha pelo país foi por acaso: ele queria um lugar diferente da Índia e desconhecido.

Aqui, morou em Foz do Iguaçu (PR), onde conheceu uma mulher taiwanesa que veio para o Brasil aos sete anos, trazida pelos pais. Já a irmã dela, nascida no Brasil, conheceu um homem baiano, e eles também se casaram.

Foi assim, por meio das irmãs, que os concunhados se aproximaram. Quem conta os detalhes da história é Saanjh Su Kumar, 25, filha de mãe taiwanesa e do pai indiano.

"Meu pai e o cunhado acabaram se conhecendo por causa desse laço familiar que passou a existir", conta Saanjh ao UOL. Na cultura indiana, a família tem um peso muito forte. "Mesmo primos distantes são como irmãos. E ele sentiu falta disso aqui."

Isso fez com que os agregados se tornassem muito amigos. Afinal, sendo o marido de sua cunhada, essa era agora a sua família no Brasil. Como a mãe de Saanjh tem algumas deficiências e precisava passar meses em São Paulo para exames, eles se uniram ainda mais.

Meu pai, sozinho em casa comigo e com o meu irmão, acabava indo cada vez mais à casa do meu tio, onde tinha uma família mais estruturada. Criou-se um laço de amizade muito grande entre os três.

Saanjh Su Kumar

O que os uniu, em seguida, foram os negócios. O tio de Saanjh tinha um escritório no Paraguai. E o pai dela, conhecido por ser bom vendedor, foi chamado pelo concunhado para trabalharem juntos. As coisas deram certo, a empresa se expandiu e eles foram para São Paulo.

Divórcio e união

"Nesta época, os dois casais se separaram praticamente ao mesmo tempo. Calhou de ser muito perto. E acho que os dois foram um pilar na vida um do outro, porque os dois estavam em um momento de vulnerabilidade", lembra Saanjh.

Com a separação, as famílias entenderam que as crianças ficariam em melhor situação com os pais e não com as mães.

Saanjh e Kaitee, primas-irmãs Imagem: Arquivo pessoal

E aí surgiu a ideia de os homens e os filhos morarem juntos, em meados de 2006. "Éramos dois homens adultos e quatro crianças em uma quitinete, um espaço super pequeno. Era temporário, para ficarmos lá algumas semanas e depois procurar um outro lugar."

Só que a convivência deu tão certo que eles resolveram manter. Eles se davam bem, tinham uma amizade, trabalhavam juntos, e nós crianças poderíamos crescer juntas.

Saanjh Su Kumar

O tempo foi passando, eles conseguiram se estabilizar financeiramente e mudaram para um espaço maior. O que era para durar três semanas virou cerca de seis anos. A dinâmica deu muito certo e Saanjh considera, até hoje, os primos como irmãos.

Tanto Saanjh quanto a prima, Kaitee, que é apenas dois anos mais nova, reconhecem que o fato de a relação entre os dois ter dado tão certo é um ponto fora da curva.

Em relação à autoridade dentro de casa, os dois se ajudavam: quando um falava "não", o outro não contestava. "A gente tinha compreensão de que o meu pai era o meu pai e o meu tio era o pai da minha prima, mas respeitávamos os dois de forma igual."

Apesar de morarem com os pais, tanto Saanjh quanto Kaitee sempre tiveram as mães por perto. Elas moravam a cerca de uma quadra de distância da família, também juntas.

Foi uma decisão totalmente pensada nos filhos. É um privilégio ter tido mentes tão focadas em dar o melhor que a gente podia ter dentro de circunstâncias que eram complicadas.

Saanjh Su Kumar

A separação

Em novembro, elas gravaram um vídeo para o TikTok contando sobre a estrutura de família nada tradicional em que elas cresceram, e o conteúdo já tem 3,4 milhões de visualizações. Nos comentários, muita gente ficou confusa com a configuração.

Saanjh não se recorda de nenhuma briga, mesmo com culturas e valores tão diferentes na mesma casa.

A separação só aconteceu quando duas mulheres entraram, de forma um pouco mais fixa, na vida deles.

"Meu pai estava em um relacionamento um pouco mais sério e o meu tio também começou a se relacionar com uma pessoa. Por um tempo, todos nós moramos juntos: meu tio com essa nova esposa e o meu pai com a nova companheira."

Logo a casa ficou pequena e eles se separaram fisicamente: Saanjh, o pai, a namorada dele e o irmão foram para um apartamento. A nova família do tio ficou no imóvel que dividiam.

Foi um momento muito difícil, porque para a gente eles eram dois pilares. Para nós, aquilo era família. Eram duas figuras paternas que se davam muito bem. Nas partes que meu pai tinha de ser mais rígido, meu tio ensinava meu pai. Nas partes que meu tio tinha de ser mais doce, meu pai ensinava meu tio.

Saanjh Su Kumar

Com o tempo, a distância física entre eles ficou ainda maior: hoje, o pai de Saanjh voltou para Foz do Iguaçu e o tio se mudou para Peruíbe (SP). Mas o amor e carinho entre eles nunca mudaram.