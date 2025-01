'Traumatizada', diz mulher que passou mal em surto de virose no Guarujá

Vítima do surto de virose que acomete o Guarujá e outras cidades do litoral de São Paulo, a atriz Bruna Carolina Souza qualificou a doença como muito forte e se disse traumatizada com as praias, em entrevista ao UOL News deste sábado (4).

A gente suspeita que essa virose tenha vindo do mar (...) Foi realmente na praia da Enseada que eu estive, e eu estou traumatizada. Eu prometi para mim mesma que nessa temporada eu não quero mais entrar no mar do Guarujá porque eu fiquei muito mal, eu não ficava doente desde o Covid e agora veio essa virose que está todo mundo passando mal. Na UPA de Santos, mais de 400 pessoas na fila pra tentar ser atendida

Acho que veio uma virose dessa vez muito forte, porque o que eu passei, eu não desejo para ninguém. Você imagina ficar 24 horas tendo ânsia de vômito, ficar tendo refluxo, não conseguir comer nada.

Tive dores abdominais, febre e fiquei praticamente de cama. Sentia muitas cólicas e pontadas na barriga.

Bruna Carolina Souza

Bruna passou o Réveillon com a família no litoral. Outros parentes dela também adoeceram durante a viagem.

Meu padrasto teve um caso pior, ele teve diarreia. E eu conheço amigos que, em grupo de sete pessoas, cinco delas ficaram mal.

Eu conheço pessoas de Santos e São Vicente, que também estão se contaminando após tomarem banho de mar. E eu já vi, na praia da Enseada, esgoto vazando para o mar.

A Sabesp se posicionou e respondeu sobre os questionamentos de que não está tratando como deveria a água. Confira abaixo na íntegra:

"A Sabesp informa que os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista estão operando normalmente e são monitorados permanentemente, com equipes mobilizadas para manter seu funcionamento. Durante o verão, quando a região recebe milhões de turistas, as redes de água e esgoto operam em plena capacidade.

São essenciais tanto o uso correto da rede coletora, já que o lançamento de materiais inadequados, como lixo e água da chuva, é a principal causa de extravasamentos, quanto o consumo consciente de água. Cabe destacar que as fortes chuvas podem eventualmente sobrecarregar o sistema de esgoto devido à entrada irregular de água pluvial, pois ele não foi projetado para essa finalidade.

No Guarujá e em Itanhaém, equipes atuaram rapidamente em casos isolados, adotando as medidas necessárias para regularizar o funcionamento da rede de esgoto. Os serviços foram concluídos com a limpeza e higienização do local. Os sistemas operam normalmente, e as equipes seguem em prontidão. Essas situações, quando ocorrem, são específicas e rapidamente reparadas, não sendo possível haver contaminação simultânea em locais e municípios distintos; portanto, não estão relacionadas ao surto que atinge vários municípios.

Informa ainda que não houve nenhuma ocorrência que tenha alterado a qualidade da água tratada fornecida nas 9 cidades da Baixada, que são abastecidas por 26 mananciais diferentes. A Sabesp monitora todas as etapas do sistema de abastecimento para garantir a qualidade da água distribuída, atendendo aos parâmetros previstos pelo Ministério da Saúde: desde o manancial, passando pelas estações de tratamento, sistema de distribuição, até o cavalete na entrada do imóvel dos clientes. Para manter a qualidade da água consumida nos imóveis, é essencial que a caixa-d'água esteja limpa e devidamente tampada. O morador deve providenciar esta limpeza a cada seis meses.

Assessoria de imprensa Sabesp"

