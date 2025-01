Milei se reúne com opositor venezuelano González em Buenos Aires e oferece apoio

BUENOS AIRES (Reuters) - O líder oposicionista venezuelano Edmundo González se reuniu neste sábado com o presidente da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, onde o mandatário expressou seu apoio enquanto milhares de cidadãos da Venezuela que moram em solo argentino se reuniram em apoio ao encontro em frente ao palácio presidencial.

A reunião faz parte de uma "turnê internacional" que González planejou antes da posse do presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, em 10 de janeiro.

González disse que ganhou com folga a eleição presidencial em 28 de julho, mas está vivendo na Espanha depois de a Procuradoria venezuelana emitir um mandado de prisão contra ele.

"A Argentina não será cúmplice do silêncio frente às injustiças e aos atropelos do regime de Maduro. Nossa postura é clara: liberdade, justiça e democracia para todos os venezuelanos", disse no encontro o direitista Milei, segundo comunicado publicado pela Presidência argentina.

O encontro foi organizado em momento de alta tensão entre Buenos Aires e Caracas, depois de a Argentina denunciar o governo da Venezuela na quinta-feira no Tribunal Penal Internacional (TPI) pela detenção de um membro das forças de segurança argentinas.

Após a reunião, González e Milei saíram na varanda do palácio presidencial Casa Rosada, onde saudaram milhares de venezuelanos que moram na cidade. A Argentina tem sido um destino importante para cidadãos da Venezuela que abandonaram seu país nos últimos anos. Segundo o governo, foram cerca de 200 mil.

Após se reunir com Milei, González conversou com jornalistas ao lado do chanceler argentino, Gerardo Werthein, e da ministra de Segurança, Patricia Bullrich.

González afirmou que sua intenção "é ir à Venezuela e tomar posse". "Eu não tenho medo de nada", disse.

Ele não revelou detalhes sobre o plano de retorno ao país.

(Reportagem de Maximilian Heath)