Mach3 ou The Razor6: qual a melhor lâmina de barbear? Confira nosso teste

Dizem que a barba é a maquiagem dos homens pelo seu poder de transformar o visual masculino. Particularmente, eu não costumo deixá-la crescer e prefiro meu rosto sem. Assim, eu acabo me barbeando muitas vezes na semana.

Uma lâmina que ofereça conforto e proteção na hora de barbear é essencial e, para me acompanhar nessa rotina, resolvi testar o Mach3, da Gillette, e o The Razor6, da Dr. Jones. A seguir, comento o que gostei, os pontos de atenção e comparo os resultados da minha experiência com elas.

Gillette Mach3

Antes da Mach3 Imagem: Fernando Barros / UOL

Depois da Gilette Mach3 Imagem: Fernando Barros/ UOL

O que gostei

Eficiência. O Gillette Mach3 entrega um corte preciso, graças à combinação de três lâminas bem afiadas. Já seu cabo é balanceado, o que garante mais controle no manuseio do aparelho.

Barbear confortável. Composto por uma cabeça flexível que se adapta ao contorno do rosto e dez microtensores que esticam a pele, ele desliza suavemente e não é preciso fazer muito esforço para cortar os pelos. Além disso, tem uma fita lubrificante para minimizar irritações.

Lâminas protegidas. Uma capa de acrílico acompanha a carga de lâminas e isso evita que elas fiquem expostas após o uso.

Design. O cabo preto com detalhes em cinza brilhante é elegante e confere aquele toque de estilo no armário do banheiro.

Reutilizável. As lâminas são desmontáveis e podem ser substituídas quando estiverem desgastadas. Assim, você só precisa comprar o refil e recarregá-lo.

Versátil. O cabo é compatível com todas as cargas da linha Mach3 da Gillette, tanto aquelas especificamente voltadas para barba quanto as indicadas para depilação corporal.

Ponto de atenção

A marca promete até 20 barbas feitas com o mesmo refil, mas acho difícil chegar nesse limite máximo. Em minha experiência, consegui fazer bem sete. A partir daí, as lâminas começaram a perder precisão.

Dr. Jones The Razor6

Antes do Razor6 Imagem: Fernando Barros/UOL

Depois do Razor6 Imagem: Fernando Barros/UOL

O que gostei

Mais lâminas. O The Razor6 vem com um conjunto de seis lâminas (o dobro do Gillette Mach3), o que facilita a remoção de pelos espessos ou colados à pele e oferece um barbear rente e preciso.

Estrutura. Seu cabo estruturado é maior e mais pesado do que o concorrente, permitindo mais firmeza na hora de passar no rosto. Já a faixa de segurança abaixo das lâminas é larga, o que reduz o entupimento.

Recarregável. Assim como o Mach3, você pode comprar refis para trocar as cargas de lâminas e continuar usando o produto, quando o barbear começa a falhar.

Design. É supercharmoso, combinando tons de preto e metálico com azul e verde, que são as cores características da marca.

Ponto de atenção

Apesar do barbear preciso, as lâminas não deslizam tão suavemente e senti umas beliscadinhas no rosto. Além disso, fiquei com a pele irritada e sensação de coceira após o barbear. Isso pode diminuir o tempo de uso de cada refil, acelerando a troca. Eu utilizei oito vezes até fazer a troca.

Resultado

Os dois possuem corte preciso, design estiloso e estrutura montável, podendo ser recarregados com novos refis. Para mim, no entanto, o Gillette Mach3 ganha no barbear agradável. Além disso, é mais barato do que o barbeador da Dr. Jones.

Então, se você prefere conforto e suavidade e ainda quer gastar menos, vá de Mach3. O The Razor6 pode ser uma opção para quem gosta de barbeadores bem robustos, só vale ficar atento para possíveis irritações e a necessidade de um balm pós-barba.

