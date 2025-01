Itaipu: geração de energia cai 20% em 2024, com estiagem nas bacias do Brasil e do Paraguai

São Paulo 04/01/2025 11h37 A usina binacional de Itaipu produziu 67 milhões de megawatts-hora (MWh) em 2024, conforme informou a companhia em comunicado. A quantidade foi 20% menor do que a de 2023, quando foram produzidos mais de 83 milhões de MWh. Desde 2016, a geração do ano passado superou apenas a de 2021, quando foram gerados 66 milhões MWh. Em nota, a usina argumentou que a diminuição veio da estiagem nas bacias brasileiras e paraguaias. A usina supriu 6% do consumo de energia do Brasil (mais de 46 milhões MWh) e 80% do Paraguai (21 milhões MWh). Foi a primeira vez que o Paraguai recebeu mais de 20 milhões de MWh. A maior produção de energia no ano foi registrada em dezembro, mês de maior disponibilidade hídrica, segundo nota da usina. O pico foi no dia 18, quando foram produzidos 298 mil MWh. As mais lidas agora SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias