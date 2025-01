Homem é atingido por tiro de raspão durante assalto na Imigrantes

Um homem de 39 anos foi atingido de raspão por um disparo de arma de fogo na Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, nesta sexta-feira, 3, durante um assalto, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O caso ocorreu às 17h45, no km 62 da rodovia, sentido São Paulo, segundo a Ecovias, concessionária que administra a Imigrantes.

A secretaria não explicou se os autores dos disparos chegaram a levar pertences da vítima. A Polícia Militar realizou patrulhamento na região e encontrou dois suspeitos, que não foram reconhecidos pelo homem baleado.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Polícia de Cubatão, que segue com as investigações para identificar e prender os envolvidos no crime, afirma a SSP.

Como o Estadão mostrou, as rodovias dos Imigrantes e dos Bandeirantes, além de vias próximas, são vistas pelas autoridades como lugares de reincidência de latrocínios, crimes que estão em alta no Estado. Os ladrões escolhem essas áreas pela facilidade de encontrar rotas de fuga após o delito. Motos também aparecem entre os itens mais visados pelos ladrões.