Exército de Israel intercepta míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel anunciou neste domingo (5) que interceptou um míssil lançado do Iêmen.

"Após as sirenes que soaram há pouco em Talmei Elazar, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado antes de ingressar no território de Israel", informou o Exército no aplicativo Telegram, após anunciar, na última sexta-feira, a derrubada de um drone procedente do Iêmen em território israelense.

Rebeldes huthis iemenitas, apoiados pelo Irã, lançam mísseis e drones contra Israel e contra embarcações no Mar Vermelho e Golfo de Áden, no que consideram uma campanha de solidariedade aos palestinos durante o conflito na Faixa de Gaza.

No mês passado, Israel atacou o Iêmen, incluindo o aeroporto internacional da capital do país.

