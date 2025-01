'Tem facilitado meu dia a dia': panela de cozimento a vapor vale a pena?

Cozi-vapore, caçarola, cuscuzeira e escorredor. Uma panela que reúne essas quatro funções, da marca Brinox, tem feito sucesso entre consumidores.

É um modelo interessante para quem deseja preparar alimentos de forma mais saudável, já que o cozimento a vapor oferece a possibilidade de preservar os nutrientes. Quer saber se esse modelo vale a pena para sua casa? Saiba mais detalhes a seguir.

O que a Brinox diz sobre essa panela?

Dimensões: 16 cm x 12,5 cm;

Feita de alumínio;

Para não grudar os alimentos e permitir o uso de menos óleo, conta com revestimento antiaderente interno;

Cabos, alças e puxadores são de baquelite -- não esquentam;

É livre de metais pesados e elementos prejudiciais à saúde, com classificação A (ótima) do Inmetro;

Pode ser utilizado nos fogões à gás (comum), vitrocerâmico e elétrico;

Tem capacidade de 1,45 litro;

Disponível nas cores prata e cereja, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

São cerca de 1.200 avaliações de consumidores na Amazon, com uma nota média de 4,6 — do total de cinco.

A panela é ideal para cozinhar legumes para duas a três pessoas. Cozinha muito rápido e é muito funcional. Uso quase todos os dias e tem facilitado muito meu dia a dia e aumentando o uso de legumes cozidos no vapor. O material não é excelente. É uma panela comum antiaderente, mas acho que vale a pena.

Caique Alcanfor

A panela não é grande, serve para pequenas porções, mas as medidas estão disponíveis na descrição. Comprei já sabendo. A única coisa que poderia ser melhor é que os furos da vaporeira são feitos de baixo para cima, deixando a parte que fica em contato com os alimentos um pouco áspera. Acho que faltou um pouco mais de cuidado nesse acabamento.

Gabriel

Cumpre o que promete. Barata, fácil de usar e de limpar. Ajuda muito no preparo dos alimentos da minha filha.

Fabrício Brinati

Funciona perfeitamente bem. Material não muito grosso e tampa de vidro. Cozinha no vapor e ainda é possível utilizar a parte de baixo como uma panelinha normal.

Luana

Pontos de atenção

Uma das principais queixas de consumidores é de que o produto é menor do que esperado. Por conta das dimensões informadas, o modelo pode ser indicado para porções menores.

Ótimo, mas para uma pessoa. Se tiver família, melhor comprar um modelo maior, tipo o dobro do tamanho dessa.

Pablo Lopez Guelli

Vi comentários de que parece de boneca de tão pequena e é real. Pelo preço, não vale a pena. Acabei devolvendo.

Thaise

Comprei sem prestar atenção nas medidas. Mas, mesmo pequena, funciona bem.

Selma Tuji de Castro

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.