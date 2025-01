Corpo de surfista desaparece após ataque de tubarão-branco na Austrália

Um surfista de 28 anos foi atacado por um tubarão enquanto surfava em uma praia de Streaky Bay, na Austrália. A prancha ficou parcialmente destruída e o corpo permanece desaparecido.

O que aconteceu

O ataque ocorreu na última quinta-feira (2), quando Lance Appleby surfava em Granites Beach, Streaky Bay, no litoral sul da Austrália. Testemunhas relataram que ele havia acabado de surfar uma onda, caído ao mar e estaria começando a remar de volta quando foi surpreendido por um tubarão. Segundo o Mirror Online, a prancha apresentava marcas profundas de mordidas e cordas rompidas, indicando a violência do ataque.

O incidente foi relatado às autoridades por volta das 19h. Hoje, as autoridades locais destacaram que as buscas continuam focadas na área costeira próxima ao ataque. A polícia afirmou que equipes estão utilizando drones e embarcações para varrer a região, mas ainda sem sinais do corpo de Lance.

Equipes de resgate e voluntários locais foram mobilizados. Apesar das buscas terrestres, aéreas e aquáticas, apenas a prancha de Lance foi encontrada. Granites Beach, um conhecido ponto de reprodução de tubarões-brancos, foi fechado ao público por tempo indeterminado.

Horas antes do ataque, um alerta sobre tubarões havia sido publicado. Segundo a 7NEWS, um pescador local usou um fórum do Facebook para alertar a comunidade sobre a presença de um grande tubarão-branco "agindo agressivamente" perto de Granites Beach. Esse comportamento foi descrito como incomum, gerando preocupação entre os frequentadores da área.

Jeff Schmucker, pescador local, destacou que a presença de tubarões na região havia sido notada nos dias anteriores ao ataque. Ele relatou que a comunidade estava em alerta devido a avistamentos recentes, mas que o incidente abalou profundamente os moradores e frequentadores da praia.

O local acumula um histórico de ataques fatais. Em outubro de 2023, Tod Gendle, 55 anos, foi atacado por um tubarão no mesmo local. Testemunhas descreveram que ele foi puxado para baixo várias vezes antes de desaparecer. Apenas sua prancha e uma parte do traje de neoprene foram recuperados.