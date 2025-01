Praia e axé: 10 hospedagens para curtir o Carnaval em Salvador

Seis dias de festa, três circuitos oficiais de blocos e trios elétricos, centenas de atrações em espaços alternativos e um litoral repleto de belas praias urbanas para curtir entre um axé e outro: não é à toa que, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador, a capital baiana receba mais de 1 milhão de turistas a cada carnaval.

Nomes consagrados pela folia soteropolitana, como a Timbalada (28/2 e 1/3) e os blocos Camaleão (de Bell Marques, 2, 3 e 4/3) e Crocodilo (com Daniela Mercury, 2 e 3/3), desfilam no circuito Dodô, que percorre cerca de 4,5 quilômetros entre as praias da Barra e de Ondina. Olodum (28/2 e 4/3), Muzenza (1 e 4/3) e Ilê Aiyê (1, 3 e 4/3) marcam presença no circuito Osmar, transitando pelo Largo do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro, Praça Castro Alves e Avenida Carlos Gomes.

Para aproveitar esses e outros eventos ao longo da festa, além das praias locais, a seleção abaixo reúne dez casas e apartamentos espalhados em pontos estratégicos de Salvador. Na avaliação dos hóspedes do Airbnb, todos receberam notas superiores a 4,1, de um total possível de 5.

Estúdio charmoso

Estúdio contemporâneo para quatro hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

Até quatro pessoas podem se acomodar no charmoso estúdio da Barra, decorado em estilo contemporâneo. No edifício, hóspedes têm acesso a piscina, academia, salas de jogos e de reuniões, lavanderia e espaço para coworking.



Reserve por R$ 320



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O estúdio é soberbo, limpo e bem decorado. A localização é ótima, um bairro muito bom. Eu recomendo sem hesitar!!" (Lila, dezembro de 2024)

Casa e loja

Casa com acesso por uma loja de antiguidades Imagem: Reprodução/Airbnb

Para entrar na casa - com cama de casal no único quarto -, é preciso passar pela loja de antiguidades instalada no térreo do sobrado. Um terraço com mesinha e cadeiras tem vista para o casario histórico de Santo Antônio Além do Carmo.



Reserve por R$ 298



Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Passamos quatro dias na casa e não poderíamos ter feito escolha melhor! Um charme, aconchegante, fresca e muito agradável. A varanda é o charme extra. Voltaremos com toda certeza." (Helena, novembro de 2024)

Vista deslumbrante

Vista deslumbrante a partir da varanda Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre os bairros de Ondina e Rio Vermelho, o apartamento fica no quarto andar de um prédio sem elevador - mas com uma vista deslumbrante do mar em frente a partir da varanda. Com uma cama de casal e outra de solteiro, recebe até três pessoas.



Reserve por R$ 140



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Estadia perfeita! Fiquei encantado com o apartamento, supercharmoso, bem-organizado e impecavelmente limpo. A vista para o mar é simplesmente deslumbrante, tornando cada momento especial. Além disso, o ambiente é muito tranquilo, ideal para relaxar. Recomendo sem dúvidas e com certeza voltarei!" (Renan, dezembro de 2024)

Acesso à folia

Saída para a praia em meio ao carnaval Imagem: Reprodução/Airbnb

Do apartamento, o acesso é direto não só à areia e ao mar, mas ao circuito Barra-Ondina de carnaval. Próximo de atrações como o Farol e a praia de Porto da Barra, tem quarto com cama de casal, sofá-cama na sala, banheiro, lavabo e cozinha americana.



Reserve por R$ 434



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A estadia foi impecável. O espaço é incrível, extremamente limpo e equipado com tudo o que você precisa para uma estadia prática. O condomínio é perfeito: ótima academia, uma deliciosa piscina, mercearia self-service, equipe prestativa, etc. A localização é a melhor que você pode ter em Salvador. E em relação à vista da varanda, é impossível não se apaixonar pelo incrível pôr do sol com vista para o mar da Baía de Todos Os Santos. Você poderá acordar ao som do mar, descer alguns lances de escadas e terá a praia de Pedra Alta praticamente privada para você admirar o brilho da manhã. Tive dias incríveis neste lugar e recomendo fortemente." (Igor, dezembro de 2024)

Vista para o mar

Perto do Porto da Barra, para três pessoas Imagem: Reprodução/Airbnb

A 50 metros da praia do Porto da Barra, acomoda um casal no quarto com ar-condicionado e uma terceira pessoa em outro cômodo, com ventilador de teto. Todos os ambientes oferecem vista para o mar.



Reserve por R$ 346



Nota no Airbnb: 6

Palavra do hóspede: "Adoramos a estadia. O apartamento é uma delícia, localização perfeita que dispensa comentários. Já queremos voltar!" (Leonardo, dezembro de 2024)

Com piscina

Em prédio equipado no bairro do Rio Vermelho Imagem: Reprodução/Airbnb

Com acesso direto para a praia do Buracão, no Rio Vermelho, fica em prédio com sauna, piscina, academia e garagem. Está perto de alguns dos pontos turísticos mais famosos do bairro: as barracas de acarajé do Largo de Santana.



Reserve por R$ 375



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Belo apartamento. Limpo, espaçoso, moderno. Uma vista de tirar o fôlego. A praia em frente é uma vantagem." (Isabelle, novembro de 2024)

Cobertura com jacuzzi

Cobertura com hidro no Jardim Armação Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para a praia do Jardim Armação, a cobertura de 142 metros quadrados tem um enorme terraço com bar, mesa, cadeiras e banheira de hidromassagem. No entorno do apartamento há pista de cooper, ciclovia e shopping center.



Reserve por R$ 632



Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Apartamento lindo, bem decorado, bem localizado, em um local bem próximo da praia." (Ana Cecília, novembro de 2024)

Casarão centenário

Casarão centenário em Santo Antônio Além do Carmo Imagem: Reprodução/Airbnb

No primeiro andar de um casarão centenário que funcionou como ateliê de artes, o apartamento de dois quartos combina aspectos rústicos, como uma parede de tijolos aparentes, e muitas cores. Fica no bairro de Santo Antônio Além do Carmo.



Reserve por R$ 290



Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Apartamento deslumbrante e cheio de arte, na melhor localização. Se você é uma pessoa criativa, vai se sentir em casa." (Sam, dezembro de 2024)

No burburinho

Estúdio em meio ao burburinho do circuito Dodô Imagem: Reprodução/Airbnb

Ideal para quem quer ficar bem no meio do burburinho do circuito Dodô (Barra-Ondina) durante o carnaval. Em um único ambiente, há cama queen, sofá-cama, sala, cozinha e varanda com vista para o mar da praia da Barra.



Reserve por R$ 364



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Ótima experiência, localização muito boa, próxima à praia e a supermercados e conveniências". (Matheus, dezembro de 2024)

Com piscina de borda infinita

Para três pessoas, entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo, o apartamento de 34 metros quadrados com ar-condicionado acomoda até três pessoas. Tanto a academia quanto a piscina de borda infinita do condomínio podem ser utilizadas pelos hóspedes.



Reserve por R$ 290



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Local incrível e apartamento impecável, me senti em casa do começo ao fim. Recomendo para todos." (João, outubro de 2024)

