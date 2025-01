Britânico ligado à família real é morto em ataque em Nova Orleans

Um britânico de 31 anos, que era enteado da ex-babá dos príncipes William e Harry, é uma das 14 vítimas do ataque islamista em Nova Orleans nas comemorações do Ano Novo, anunciou a polícia britânica neste sábado (4).

Charles III está "profundamente triste" com a morte de Edward Pettifer, informou a agência britânica PA Media. O monarca entrou em contato com a família da vítima para oferecer suas condolências.

Edward Pettifer era enteado da ex-babá dos príncipes William e Henry, Tiggy Legge-Bourke, também conhecida como Alexandra Pettifer.

O príncipe William também foi informado da morte de Pettifer, de acordo com a PA Media.

A Polícia Metropolitana disse que estava apoiando os familiares da vítima, ajudando-a no processo de repatriação do corpo do homem de 31 anos para o Reino Unido.

A família da vítima está "arrasada com a trágica notícia da morte de Ed".

"Sentiremos muita falta dele. Nossas condolências vão para as outras famílias que perderam um ente querido neste terrível ataque", acrescentaram os parentes de Edward Pettifer, citados na declaração da polícia.

Quatorze pessoas foram mortas e cerca de 30 ficaram feridas no ataque, que ocorreu no bairro turístico French Quarter de Nova Orleans, no sul dos EUA, na véspera do Ano Novo.

Um ex-militar americano, Shamsud Din Jabbar, "inspirado" pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), atropelou uma multidão de pessoas na quarta-feira. Ele foi morto a tiros pela polícia.

