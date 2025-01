Prefeito de Belo Horizonte apresenta melhora, mas segue na UTI, diz boletim

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), internado no hospital Mater Dei apresentou melhora no quadro de insuficiência respiratória aguda. A informação consta em boletim médico divulgado neste sábado (4).

O que aconteceu

Apesar da melhora, Fuad segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. Ele realiza exames neste sábado, informou o médico Enaldo Melo de Lima, que acompanha o político.

Fuad descobriu em julho um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Ele fez campanha enquanto tratava a doença. Em outubro, anunciou ter concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.

Internações

Prefeito deixou hospital no último dia 23. Ele havia sido internado após um quadro de diarreia e sangramento intestinal em 19 de dezembro. Segundo boletim médico da época, os exames apontaram sangramento intestinal secundário decorrente do uso de anticoagulante oral, usado no tratamento.

Em 10 de dezembro, ele já tinha sido internado com pneumonia e sinusite. O prefeito ficou cinco dias no hospital. Antes disso, havia ficado internado também por cinco dias para tratar dores nas pernas.

Remissão completa do câncer foi confirmada em exames durante uma das internações. Em outubro, o prefeito anunciou, durante sabatina do UOL com a Folha de S.Paulo, que havia concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia. Com as novas internações, os médicos decidiram refazer os exames para verificar a situação.