Biden proibirá novas explorações de petróleo em grandes áreas de águas norte-americanas, diz Bloomberg News

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai proibir novas explorações de petróleo e gás em 250 milhões de hectares de território costeiro do país, informou na sexta-feira a Bloomberg News.

A proibição, que será anunciada na segunda-feira, impede a venda de novos direitos de exploração em parte dos oceanos Atlântico e Pacífico e no leste do Golfo do México, informa a agência, citando pessoas próximas ao assunto.

Biden está deixando aberta a possibilidade de novos contratos de leasing para a exploração de petróleo e gás natural nas regiões central e oeste do Golfo do México, que detêm cerca de 14% da produção nacional, informou o veículo.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para que comentasse o assunto.

A proibição solidifica o legado de Biden quanto ao combate às mudanças climáticas e sua meta de descarbonizar a economia norte-americana até 2050.

O jornal The New York Times informou que uma parte da lei que embasará a decisão de Biden, o Outer Continental Shelf Lands Act, dá ao presidente liberdade para proibir as explorações. A decisão não incluirá linguagens que permitam ao presidente eleito, Donald Trump, ou a futuros presidentes revogar a proibição.

Biden, Trump e o antecessor do republicano, Barack Obama, usaram a lei para proibir a venda de direitos de exploração em regiões costeiras.

Em 2017, Trump tentou reverter saídas dos Oceanos Ártico e Oceano Atlântico praticadas por Obama no fim de sua Presidência, mas um juiz federal decidiu, em 2019, que a lei não dá a presidentes a autoridade legal para reverter proibições anteriores.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)