O ano dos Betas: 2025 marca início da geração; entenda o conceito

Do UOL, em São Paulo

O ano de 2025 marca uma transição no ciclo demográfico: o início da chamada geração Beta, que se estenderá até 2039.

O que são gerações sociais?

São grupos de pessoas nascidas em um período específico. Elas têm características compartilhadas que são influenciadas pelo contexto histórico, social e econômico.

O conceito foi introduzido pela sociologia. Karl Mannheim, com o trabalho "O problema das gerações", definiu as bases teóricas do tema, destacando como os eventos moldam comportamentos.

Evolução empresarial. Após a Segunda Guerra Mundial, as gerações passaram a ser usadas no mundo corporativo para entender consumidores e funcionários.

Llinha do tempo de gerações

Geração Silenciosa (1928-1945). Formada pelos nascidos entre as duas guerras mundiais. Marcada por traumas profundos e discrição emocional. Essa geração valoriza estabilidade e é extremamente discreta em expressão.

Baby Boomers (1946-1964). A explosão de nascimentos no pós-guerra deu origem ao nome. Foco na carreira, lealdade às empresas e papéis de gênero divididos, com homens trabalhando e mulheres em casa, são características marcantes.

Geração X (1965-1980). Nomeada como X pela incerteza do futuro, essa geração enfrentou a Guerra Fria e novos movimentos sociais. As mulheres entraram mais ativamente no mercado de trabalho, mudando estruturas tradicionais.

Millennials - Geração Y (1981-1996). Essa geração valoriza lazer, flexibilidade e exploração digital. Estabilidade profissional e formação de família deixaram de ser prioridade.

Geração Z (1997-2012). Nativos digitais que cresceram com a internet consolidada. Valorizam a independência e tendem a carreiras mais flexíveis.

Geração Alpha (2013-2024). Com smartphones em mãos desde cedo, essa geração tem redes sociais como extensão de sua realidade. Ainda é cedo para determinar como será sua relação com o mercado de trabalho.

Geração Beta ( 2025-2039). Os nascidos a partir de 2025 inauguram a geração Beta. Mark McCrindle, futurista especializado em tendências geracionais, aponta em um artigo de seu blog, que os integrantes dessa nova geração serão descendentes dos Millennials mais jovens (Geração Y) e dos membros mais velhos da Geração Z, representando cerca de 16% da população global em 2035. Segundo as previsões da publicação, essa geração será moldada por um contexto em que a inteligência artificial e a automação estarão profundamente integradas à rotina diária, influenciando áreas como educação e entretenimento.

Fonte: (Miguel Brunet, professor de sociologia do Ifro (Instituto Federal de Rondônia) e doutorando em sociologia e antropologia na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).



*Com informações de matéria publicada em 11/06/2024.