Wall Street salta com impulso de tecnologia e políticas de Trump em foco

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos se recuperaram nesta sexta-feira, no final de uma semana encurtada pelo feriado do Ano Novo, que trouxe consigo expectativas de cortes adicionais nos juros pelo Federal Reserve e políticas que favorecem negócios do novo governo de Donald Trump.

Um amplo movimento de valorização fez com que os três principais índices acionários dos EUA fechassem em alta, com megacaps de crescimento, como a Tesla e a Nvidia, fornecendo grande parte da força para a alta e colocando o índice de tecnologia Nasdaq na frente.

Mesmo assim, os três índices registraram quedas modestas na semana, com o S&P 500 registrando sua terceira perda semanal em quatro.

Uma liquidação de várias sessões finalizou de forma sombria o que foi um ano marcante para o mercado de ações, já que o impulso contínuo da tecnologia de inteligência artificial e os primeiros cortes na taxa de juros do Federal Reserve em três anos e meio ajudaram a alimentar ganhos de dois dígitos em 2024.

"Obviamente, a última semana e meia foi decepcionante para os otimistas, mas o volume foi pequeno e não houve muitas novidades", disse Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group

"Lembremos que, a partir da próxima semana, na segunda-feira, é quando muitos dos grandes gestores de dinheiro voltam à mesa de trabalho", acrescentou Detrick. "Veremos se essa tendência de alta pode continuar."

Embora as propostas de Trump -- que incluem o corte de impostos corporativos, a flexibilização das regulamentações e a imposição de tarifas -- possam aumentar os lucros das empresas e energizar a economia, elas também correm o risco de impulsionar a inflação.

O Dow Jones subiu 0,80%, para 42.732,13 pontos. O S&P 500 ganhou 1,26%, para 5.942,47 pontos. O Nasdaq avançou 1,77%, para 19.621,68 pontos.

Todos os 11 principais setores do S&P 500 fecharam em alta, com o de bens de consumo discricionário obtendo o maior ganho percentual após a queda de quinta-feira.