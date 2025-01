Vini é expulso mas Real Madrid vence Valencia de virada (2-1) e assume liderança da LaLiga

O Real Madrid sofreu muito, mas se recuperou na reta final para vencer o Valencia por 2 a 1 nesta sexta-feira (3), e se tornou o novo líder do campeonato espanhol.

Hugo Duro abriu o placar para o Valencia aos 27 minutos e a sua equipe manteve a vantagem até à reta final, até que Luka Modric (85') e Jude Bellingham (90'+5) marcaram os gols da virada dramática.

Antes dessa reação, o Real Madrid havia passado por maus momentos no segundo tempo, com Bellingham cobrando um pênalti na trave, o VAR anulando um gol de Kylian Mbappé e Vinicius Junior sendo expulso.

O brasileiro se envolveu numa confusão com o goleiro Dimitrievski quando seu time perdia por 1 a 0. Vini caiu na área e recebeu um tapinha do macedônio. Irritado, o atacante se levantou e empurrou o rosto do goleiro. O árbitro consultou o VAR e expulsou o astro do Real Madrid.

Este jogo, correspondente à 12ª rodada, deveria ter sido disputado no final de outubro, mas foi adiado devido às trágicas inundações sofridas naqueles dias na região de Valência, onde foram registadas mais de duzentas mortes.

Pouco mais de dois meses depois desse drama, os torcedores do Valencia ficaram frustrados no jogo em que também estreou o seu novo treinador, Carlos Corberán, no lugar de Rubén Baraja, demitido às vésperas do Natal devido aos maus resultados.

Na classificação, o Real Madrid soma agora 43 pontos, dois a mais que o Atlético de Madrid (41). Os 'colchoneros' têm um jogo a menos que os seus vizinhos 'merengues'.

Em terceiro lugar está o Barcelona (38 pontos), que já está cinco pontos atrás do Real Madrid.

Para o Valencia (19º), a derrota continua a agravar a sua crise. O time continua afundando, a quatro pontos da zona de permanência na primeira divisão espanhola.

O Real Madrid terminou 2024 mostrando uma boa imagem, vencendo a Copa Intercontinental contra o mexicano Pachuca (3-0) e derrotando o Sevilla por 4-2 na LaLiga. Com mais sofrimento conseguiu continuar a sequência positiva nesta abertura de 2025.

O time não terá muito tempo para comemorar a vitória, já que na segunda-feira visitará o CD Minera, time da quarta divisão, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Um dia depois viajará para a Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Espanha, onde na quinta-feira enfrentará o Mallorca nas semifinais.

--- Jogo adiado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Valencia - Real Madrid 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 43 19 13 4 2 43 19 24

2. Atlético de Madrid 41 18 12 5 1 33 12 21

3. Barcelona 38 19 12 2 5 51 22 29

4. Athletic Bilbao 36 19 10 6 3 29 17 12

5. Villarreal 30 18 8 6 4 34 30 4

6. Mallorca 30 19 9 3 7 19 21 -2

7. Real Sociedad 25 18 7 4 7 16 13 3

8. Girona 25 18 7 4 7 26 25 1

9. Betis 25 18 6 7 5 21 22 -1

10. Osasuna 25 18 6 7 5 23 27 -4

11. Celta Vigo 24 18 7 3 8 27 28 -1

12. Rayo Vallecano 22 18 5 7 6 20 21 -1

13. Las Palmas 22 18 6 4 8 23 27 -4

14. Sevilla 22 18 6 4 8 20 27 -7

15. Leganés 18 18 4 6 8 17 28 -11

16. Alavés 17 18 4 5 9 21 30 -9

17. Getafe 16 18 3 7 8 11 15 -4

18. Espanyol 15 18 4 3 11 16 30 -14

19. Valencia 12 18 2 6 10 17 28 -11

20. Valladolid 12 18 3 3 12 12 37 -25

