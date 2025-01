Vereadora trans enfrenta ofensas e interrupções durante posse em Araraquara

A posse do prefeito e dos vereadores de Araraquara, no interior de São Paulo, realizada na quarta-feira, 1º, foi marcada por vaias e ofensas transfóbicas contra a vereadora Filipa Brunelli (PT). Durante seu discurso, Filipa criticou o prefeito recém-empossado, Dr. Lapena (PL), por seu alinhamento ideológico.

Em seguida, declarou que fará oposição ao prefeito e associou seu governo a um "alinhamento ao retrocesso e à defesa de figuras políticas violadoras de direitos humanos", em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do mesmo partido. Essas declarações geraram vaias e protestos na plateia, incluindo ofensas transfóbicas.

A reação do público a impediu de concluir sua fala. Diante da situação, a vereadora solicitou a intervenção do presidente da Câmara, Rafael de Angeli (Republicanos). Ele pediu respeito e lembrou que o regimento interno assegura o direito à manifestação dos vereadores. Mesmo assim, as vaias continuaram, dificultando a conclusão do discurso de Filipa.

Após a intervenção do presidente da Câmara, Filipa continuou: "Fica o convite para vossas excelências concorrerem à próxima eleição e também terem a oportunidade de estarem aqui fazendo esse discurso". A fala gerou mais protestos da plateia. Para se sobrepor aos gritos, Filipa eleva o tom da voz para conseguir concluir. "Meu compromisso é com o povo e estarei disposta a contribuir por uma cidade melhor, desde que isso não signifique sacrificar os direitos das minorias políticas ou abrir mão de nossos princípios progressistas."

Reeleita com 1.747 votos, Filipa exerce seu segundo mandato como a primeira vereadora travesti de Araraquara. Ela afirma que foi a única parlamentar impedida de falar durante a cerimônia. "Somente o meu discurso foi completamente interrompido, e não somente por vaias", afirmou.

Clique aqui e veja o momento em que a vereadora é interrompida em 02:03:40.

O gabinete de Filipa busca identificar os autores das ofensas por meio de gravações da cerimônia. Embora a Câmara disponha de imagens limitadas, a equipe tenta localizar vídeos feitos pelo público. Até o momento, não foram tomadas medidas judiciais devido à falta de evidências claras.

Essa não é a primeira vez que Filipa enfrenta ataques transfóbicos. Em 2021, ela acionou o Ministério Público após sofrer ofensas violentas online devido a seu apoio ao lockdown durante a pandemia. O caso resultou, em 2023, na condenação de dez pessoas por LGBTfobia, marcando a primeira decisão judicial do tipo na comarca de Araraquara.

As penas impostas aos responsáveis incluíram até um ano, seis meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de multa. Filipa celebrou a decisão como uma conquista histórica: "A transfobia e a LGBTfobia não são opiniões, e sim discurso de ódio."

Eleita em 2020 como uma das 26 pessoas trans a conquistar um cargo político no Brasil, Filipa também já havia assumido, em 2017, a posição de Assessora Especial de Políticas LGBT em Araraquara. Desde então, consolidou-se como uma importante voz do movimento LGBTQIA+ na região.