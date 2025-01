Cansou do clichê? Livro sucesso do BookTok traz plot twist fora do comum

Se o algoritmo do BookTok (como são chamados os conteúdos sobre livros compartilhados no TikTok) te entregou algum vídeo de melhores livros do ano, você certamente já ouviu falar sobre "Três", escrito por Valérie Perrin e publicado pela Intrínseca em 2023.

Não fica difícil entender o motivo de ele ter sido tão falado na plataforma. Comprei o livro na Black Friday de 2024 e ele furou a fila. Assim que chegou, já comecei a ler porque estava muito curiosa.

Sobre o que é a história

Nas primeiras páginas, já me vi envolvida na trama. A história traz uma quantidade considerável de personagens, mas não se aprofunda em todos. E praticamente tudo gira em torno de três principais: Nina, Adrien e Etienne.

É uma história que vai e volta no tempo. Se isso soa familiar, eu diria que esse livro pode ser classificado como um "This is Us" da literatura.

Apesar de não ser uma história de irmãos, fala de amizade. E, afinal, o que são os amigos senão a família que escolhemos para nós? No decorrer das páginas, a gente se dá conta de que nem mesmo o tempo é capaz de arrebentar os elos de uma união de infância.

O retrato é de cerca de 30 anos de cumplicidade e memórias. E, de longe, não é um livro de histórias felizes e finais previsíveis. A vida é retratada como ela é: descobertas, desejos, doenças, amores, raivas, perdas. Talvez por isso conquistou tantos leitores por aí: é fácil de se enxergar.

Por que eu gostei da história

Antes de ler o livro, todas as resenhas que vi sobre "Três" me soaram rasas. Não sou uma pessoa que liga para spoilers, então isso me irritou um pouco: eu queria sentir um gostinho do que iria encontrar ao longo das mais de 500 páginas.

O que torna o livro tão bom? Fique tranquilo: não vou ser estraga prazeres e entregar o que acontece na história. Quando li o plot twist, já na reta final do livro, tudo fez sentido.

Nada prepara o leitor para a reviravolta da trama —e que bom! Todo mundo merece ter a grata surpresa de entender o que aconteceu nos anos que separam os dois tempos. É um livro para pessoas curiosas, intensas e que cansaram do clichê.

