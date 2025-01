Taxas futuras recuam em nova sessão de ajustes devido à agenda vazia

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs recuaram novamente nesta sexta-feira, no que foi o segundo pregão de 2025, com a baixa liquidez e a falta de novas notícias e dados econômicos no cenário doméstico permitindo novos ajustes nos prêmios de risco do país, na esteira das correções da véspera.

No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 15,07%, ante 15,191% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,495%, ante o ajuste de 15,706%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2029 estava em 15,34%, ante 15,548% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2031 tinha taxa de 15,06%, de 15,257% anteriormente.

Os investidores têm aproveitado as primeiras sessões deste ano, marcadas por uma agenda macroeconômica vazia, para corrigir potenciais exageros nos preços de diversos ativos, incluindo as taxas de juros futuras, com algumas delas acumulando mais de 500 pontos-base de ganhos em 2024.

Assim como na véspera, o ajuste foi robusto, derrubando as taxas de alguns contratos em mais de 20 pontos-base, o que reforça a existência de um espaço para a queda dos prêmios de risco do país.

"Hoje estamos tendo uma correção... Seguimos com uma agenda macroecônomica bastante esvaziada. Sem indicadores relevantes, o mercado segue com essa postura em relação aos ativos", disse Henrique Cavalcante, analista da Empiricus Research.

Analistas apontam, no entanto, que os fatores internos e externos que sustentaram as altas nas taxas futuras no ano anterior devem voltar ao foco dos investidores nas próximas semanas, a partir do momento que mais dados e notícias forem divulgados.

Na cena doméstica, o mercado ainda duvida do compromisso do governo em equilibrar as contas públicas, o que foi acentuado depois do anúncio pelo Executivo de um projeto de reforma do Imposto de Renda em novembro que ofuscou a apresentação de esperadas medidas de contenção dos gastos.

Mesmo após a aprovação dos projetos fiscais do governo no Congresso e do adiamento do debate sobre a reforma do IR, agentes financeiros têm indicado que ainda serão necessárias mais iniciativas para garantir uma trajetória saudável para a dívida pública.

O Banco Central também já sinalizou que vai apertar ainda mais a taxa Selic, tendo indicado mais dois aumentos de 1 ponto percentual nas duas próximas reuniões, após elevar a taxa em 1 ponto, a 12,25% ao ano, em dezembro.

No exterior, os rendimentos elevados dos Treasuries também têm sido um fator para os níveis altos dos juros futuros no Brasil, com os mercados globais reduzindo as expectativas sobre cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, uma vez que a economia norte-americana tem mostrado sinais de resiliência.

Em uma das únicas divulgações econômicas desta sexta, a pesquisa PMI sobre a indústria dos EUA, divulgada pelo Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM), o setor industrial do país apresentou em dezembro um resultado melhor do que o esperado em pesquisa da Reuters -- 49,3 contra projeção de 48,4.

O resultado reforçou a percepção de força da economia e consolidou ainda mais as apostas de que o banco central dos EUA deve optar por manter os juros elevados em suas próximas reuniões.

"O PMI mostrou mais uma vez que o mercado está subestimando a força da economia norte-americana... Uma economia mais forte e mais resiliente do que o esperado requer, como o Fed já adiantou, uma taxa de juros elevada", afirmou Cavalcante.

Os mercados também têm projetado que o novo governo de Donald Trump, que prometeu medidas consideradas inflacionárias, como cortes de impostos e imposição de tarifas, devem reforçar ainda mais o cenário de juros elevados por mais tempo.

O rendimento do Treasury de dois anos--que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- tinha alta de 3 pontos-base, a 4,281%.