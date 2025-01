Tales: Caiado vê possível candidatura de Gusttavo Lima 'com normalidade'

A possível candidatura à presidência do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi vista com normalidade pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que disse que respeitará a decisão de seu amigo pessoal, informou o colunista Tales Faria na edição do UOL News desta sexta-feira (3).

Vejo com normalidade o sentimento que ele já vem declarando há muito tempo. É meu amigo pessoal e da minha parte terá total respeito à sua decisão.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás

Tales Faria trouxe a informação e analisou a resposta de Caiado como 'panos quentes' sobre a tomada de decisão de Gusttavo Lima.

Ele está botando panos quentes, não está assumindo como os outros na direita, como Bolsonaro assumiu, especialmente Bolsonaro e os bolsonaristas, que ficaram meio raivosos com a traição. Ele não. Ele não está se considerando traído, está dizendo que é direito de ser candidato.

E com isso eu acho que ele acena para um possível entendimento com o cantor, que ele já quis que fosse candidato ao Senado há tempos atrás.

Há quem acha que ele, na verdade, que o Gustavo Lima esteja lançando essa candidatura para depois se alinhar à candidatura do Caiado e sair pro Senado mesmo, como o Caiado tinha convidado anteriormente.

Tales Faria, colunista

Temo que a estratégia de Gusttavo Lima seja a mesma de Pablo Marçal, diz Tales Faria

O colunista do UOL falou também que teme que a estratégia de Gustavo Lima seja mais ou menos a mesma a que adotou Pablo Marçal durante sua campanha à prefeitura de São Paulo.

Eles se tornam muito perigosos. Foi o caso do Pablo Marçal (...) Ele realmente pode acabar sendo candidato. A gente não deve menosprezar.

É um caso especial porque o Gusttavo Lima está envolvido em uma série de irregularidades. Então é um nome estranho para entrar na política, porque tem acusações aí de lavagem de dinheiro, de ligação com aquela youtuber, tem um monte de irregularidades, então eu não promoveria o Gusttavo Lima, mas não temos que ter preconceito com relação a novos personagens na política. O caso desse pessoal é que tem uma certa contaminação do ambiente político.

Tales Faria, colunista

