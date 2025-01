Surto de virose no litoral de SP é comum no verão; saiba como prevenir

Turistas e moradores de cidades do litoral paulista têm reportado sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Apenas em Guarujá foram realizados mais de 2.000 atendimentos por viroses em dezembro, segundo a prefeitura, e algumas unidades de saúde tiveram o horário de atendimento ampliado. Nas redes sociais, relatos semelhantes começaram a surgir também sobre Santos, Ubatuba e Praia Grande.

O que é virose?

Todas as infecções por vírus podem ser chamadas de viroses. Gripe (causada pelo influenza), HIV, HPV, herpes, dengue, zika e chikungunya estão nessa classificação. As doenças podem ser transmitidas por gotículas lançadas ao ar, pela saliva, pelas fezes, pelo contato com fluido sexual e por picadas de insetos.

De forma geral, o termo "virose" se refere ao conjunto de infecções agudas no trato respiratório ou gastrointestinal. Elas são muito frequentes e se resolvem sozinhas após alguns dias, apenas com alguns cuidados gerais e para as quais não se costuma identificar um vírus específico. Assim, se você tiver uma doença viral mais séria, dificilmente vai ouvir essa designação genérica.

Viroses intestinais são geralmente transmitidas por água ou alimentos contaminados por fezes. Muitas vezes, isso acontece porque as pessoas não lavam as mãos antes das refeições ou de preparar a comida. Essas infecções costumam ser causadas por norovírus, rotavírus, astrovírus ou adenovírus, e são mais frequentes no verão, embora possam ocorrer na maior parte do ano.

No sistema digestório, os sintomas envolvem:

Febre (nem sempre presente);

Enjoo;

Vômito;

Diarreia;

Dor de barriga;

Perda de apetite.

Já as viroses respiratórias podem ser causadas por mais de 200 vírus. Entre eles estão os rinovírus, os adenovírus e o vírus sincicial. Esses microrganismos podem ser transmitidos pelo ar, quando gotículas são lançadas pelo infectado ao tossir ou espirrar, ou por contato, quando os vírus presentes na mão ou nas secreções contaminam objetos como corrimões, maçanetas e controles remotos. Esse tipo de virose costuma ser mais comum no tempo frio, nas regiões de clima temperado e apresentar um padrão mais incerto nas regiões tropicais.

Os sintomas mais comuns no trato respiratório são:

Febre de intensidade variável;

Mal-estar;

Nariz escorrendo ou congestionado (coriza);

Dores no corpo ou na cabeça;

Tosse ou irritação na garganta;

Perda de apetite;

Alguns desses vírus também podem estar envolvidos no desenvolvimento de sinusite, amidalite, faringite, laringite ou otite.

Em geral, as viroses respiratórias e gastrointestinais duram de três a dez dias. O próprio organismo se encarrega de combatê-las sozinho, por isso não existem remédios específicos para as viroses mais frequentes nem faz sentido o médico solicitar exames específicos para a identificação viral. A investigação é feita se for preciso descartar alguma doença que pode ter complicações e/ou precisa ser monitorada pelas autoridades de saúde, como gripe, sarampo, dengue e chikungunya, entre outras.

Quando ir ao médico?

Sempre é recomendável a avaliação médica. Profissional deve ser consultado principalmente se os sintomas no trato respiratório prejudicarem o sono e a alimentação, se agravarem ou mesmo se forem leves, mas não passarem após alguns dias.

Atenção às situações mais delicadas. Em caso de febre alta, dificuldade para respirar, vômitos ou diarreia forte que não passa em 24 horas, é recomendável ir ao pronto-socorro, especialmente se a pessoa for criança, idosa, gestante ou tiver alguma doença crônica.

Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá afirma que aumento de casos de virose é comum nesta época do ano. Os motivos incluem altas temperaturas, alimentação inadequada, aglomeração de pessoas e maior exposição a alimentos contaminados. Apenas no mês de dezembro, foram realizados 2.064 atendimentos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade.

Como tratar viroses?

Não existe tratamento específico para viroses comuns como as que causam resfriados ou diarreias. A recomendação é tomar bastante líquido, como água e sucos, descansar e se alimentar de forma saudável para evitar a desidratação e ajudar o organismo a combater a doença. Se necessário, medicamentos podem ser prescritos para alívio dos sintomas, como febre, dores, enjoo e congestão nasal. A inalação também pode ser útil em caso de tosse. Antibióticos não funcionam contra as viroses, por isso só devem ser prescritos se houver suspeita de infecção por bactéria.

Como prevenir viroses?

Não há vacinas específicas para essas viroses mais comuns. A imunização existe apenas para vírus que causam doenças mais graves, como a gripe e o rotavírus causador da diarreia infantil, o sarampo, a catapora, a rubéola e a febre amarela.

Os principais cuidados para se evitar as infeções são:

Evite deixar as janelas completamente fechadas, procure arejar o ambiente;

Lave as mãos com frequência, especialmente antes das refeições, após ir ao banheiro, antes de cozinhar e depois de assoar o nariz;

Consuma apenas água potável e lave bem as frutas e vegetais, de preferência deixando-os de molho em solução com hipoclorito de sódio;

Evite compartilhar toalhas, copos e talheres, e redobre os cuidados com a higiene se houver alguém doente em casa;

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com a dobra do cotovelo. Se usar as mãos para isso, lave-as depois;

Procure ficar em casa quando está doente.

Fontes: Nanci Bellei, infectologista e virologista; Robério Dias Leite, infectologista pediátrico; CDC (Centers for Disease Control and Prevention); Ministério da Saúde.

*Com informações de Estadão Conteúdo e reportagem publicada em 23/04/2019