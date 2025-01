Starship, da SpaceX, lançará imitação de satélites no espaço em próximo teste

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, do empresário Elon Musk, informou nesta sexta-feira que o próximo voo teste da Starship terá a primeira tentativa do foguete de lançar cargas no espaço, soltando dez satélites do Starlink, uma importante demonstração do potencial da espaçonave no mercado de lançamento de satélites.

"Enquanto estiver no espaço, a Starship vai lançar dez simuladores da Starlink, similares em tamanho e peso para a próxima geração de satélites Starlink, no primeiro exercício de uma missão para lançar satélites", informou a SpaceX em seu website.

O voo da Starship a partir de Boca Chica, no Texas, provisoriamente planejado para o fim deste mês, será a sétima demonstração do desenvolvimento de foguetes ao estilo “teste até falhar”, quando a companhia testa novas melhorias a cada voo.

Em outubro, o propulsor de primeira etapa “Super Heavy”, da Starship, retornou a sua plataforma de lançamento pela primeira vez, um marco para seu design totalmente reutilizável.

O sexto voo de teste do foguete, em novembro, teve a presença do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e atingiu objetivos similares, além do pouso do Super Heavy, que teve de ser feito na água do Golfo do México por causa de um problema na plataforma de lançamento.

A Starship é uma peça central do futuro negócio da SpaceX para o lançamento comercial de satélites, uma área que a empresa já domina com o Falcon 9, que é parcialmente reutilizável. Ela também é crucial para os sonhos de Musk de colonizar Marte.

A SpaceX tem um contrato com a Nasa para deixar astronautas na Lua ainda nesta década, usando a Starship.