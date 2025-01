Mulher é encontrada viva na Inglaterra 52 anos depois de desaparecer

Um dos casos mais longos de pessoa desaparecida na Inglaterra foi resolvido esta semana. Sheila Fox estava sumida desde 1972 e foi encontrada após a polícia de West Midland divulgar uma foto dela à época do desaparecimento.

O que aconteceu

Sheila desapareceu em Coventry há 52 anos. Na ocasião, ela tinha 16 anos, morava com os pais e poderia estar em um relacionamento com um homem, segundo a polícia. Os agentes destacaram que estavam "mantendo a mente aberta" e que acreditavam que ela poderia ter se mudado de área por vontade própria, segundo o jornal britânico The Guardian.

Polícia fez um apelo no último domingo (29) No site e nas redes sociais da corporação, uma foto granulada de Sheila foi compartilhada com um apelo para que o público ajudasse a encontrá-la. Em poucas horas, pessoas entraram em contato com informações e, na quarta-feira (1º), os policiais confirmaram o paradeiro dela.

Sheila foi encontrada viva e bem em outra parte do país. "Estamos muito felizes por termos encontrado Sheila depois de mais de cinco décadas. Procuramos todas as evidências que pudemos encontrar e conseguimos localizar uma foto de Sheila", disse a detetive sargento Jenna Shaw. "Cada pessoa desaparecida tem uma história, e suas famílias e amigos merecem saber o que aconteceu com elas e, quem sabe, se reunir com elas", afirmou.

Hoje, Sheila tem 68 anos. A polícia disse que uma equipe da corporação analisa e reinvestiga os episódios de desaparecimento mais longos e complexos que permaneceram sem solução.

Avanços na área forense e na tecnologia ajudam nas buscas. Com isso, os policiais conseguem buscar pistas que não estavam disponíveis no momento dos desaparecimentos.