Setor industrial dos EUA melhora em dezembro com produção e novos pedidos, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor industrial dos Estados Unidos ficou mais próximo de voltar a se expandir em dezembro, com a produção se recuperando e o volume de novos pedidos crescendo ainda mais, embora as fábricas tenham enfrentado preços mais altos para os insumos no final do ano.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta sexta-feira que seu PMI de manufatura subiu para 49,3 no mês passado, a leitura mais alta desde março, de 48,4 em novembro.

Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,3% da economia norte-americana. Dezembro foi o nono mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do limite de 50. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI permaneceria inalterado em 48,4.

O setor manufatureiro foi prejudicado pelo aperto agressivo da política monetária do Federal Reserve em 2022 e 2023. Mas as pesquisas, incluindo o PMI, têm exagerado a magnitude do declínio na produção industrial.

Dados do governo no mês passado mostraram que a produção industrial cresceu a uma taxa anualizada de 3,2% no terceiro trimestre e contribuiu para o ritmo de expansão de 3,1% da economia durante esse período.

O banco central dos EUA está cortando a taxa de juros, tendo a reduzido em 25 pontos-base para a faixa de 4,25% a 4,50% no mês passado. Esse foi o terceiro corte consecutivo desde que o Fed iniciou seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro.

A promessa do presidente eleito Donald Trump de cortar impostos pode impulsionar o setor de manufatura. Mas outras promessas, incluindo tarifas mais altas sobre produtos importados, podem aumentar os preços das matérias primas.

O Fed projetou mais dois cortes de juros este ano, menos do que os quatro previstos em setembro, devido à resiliência da economia e à incerteza sobre o impacto das medidas do governo Trump.

O subíndice de novos pedidos da pesquisa ISM aumentou de 50,4 para 52,5. A produção nas fábricas se recuperou depois de ter se contraído durante meses.

A medida de preços pagos pelos fabricantes subiu para 52,5, de 50,3 em novembro. O indicador de importações subiu para 49,7, de 47,6 no mês anterior. Os fabricantes podem estar trazendo mais produtos estrangeiros na expectativa de tarifas mais altas.

O indicador de entregas de fornecedores da pesquisa aumentou de 48,7 em novembro para 50,1. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas. O emprego nas fábricas se contraiu ainda mais, com o índice de empregos no setor industrial da pesquisa caindo para 45,3, de 48,1 em novembro.

(Por Lucia Mutikani)