Saída de dólares do Brasil em 2024 é a 3ª maior da série histórica

O Brasil registrou em 2024 um fluxo cambial negativo de US$ 15,918 bilhões. Só em dezembro, as reservas internacionais do país diminuíram em US$ 24,314 bilhões (8,46%), a maior queda para um único mês de toda a série histórica do Banco Central, iniciada em 2008. Os números refletem a venda de dólar pelo BC, em leilões, para compensar a fuga da moeda do mercado financeiro. Até agora, a maior redução mensal nas reservas, de 5,32%, havia acontecido em março de 2020, quando a pandemia de covid-19 começou. Em 2024, o dólar acumulou alta de 27% e encerrou o ano cotado a R$ 6,18. Segundo especialistas, o câmbio foi pressionado internamente por preocupações do mercado com o cenário fiscal do país e, externamente, principalmente pelas expectativas sobre a economia dos Estados Unidos sob Donald Trump, que tomará posse no próximo dia 20 de janeiro. Entenda.

Governo decide enviar representante para posse de Maduro na Venezuela. Fontes do Itamaraty indicam que caberá à diplomata do Brasil em Caracas representar o país na cerimônia que ocorre no próximo dia 10 de janeiro. Nicolás Maduro declarou ter sido reeleito no pleito que ocorreu em julho do ano passado em meio a denúncias de fraudes. O Brasil não reconheceu a vitória de Maduro e insistiu que o governo apresentasse os boletins de urna para comprovar o resultado, mas eles nunca foram mostrados. Apesar de não enviar nenhum representante do alto escalão do governo, o Brasil estará presente para, segundo analistas, manter uma porta aberta para eventuais negociações. Leia mais na coluna de Jamil Chade.

Ataque a tiros em Nova York deixa dez feridos. Um grupo de homens atirou contra uma multidão em frente a uma casa noturna. Segundo a polícia, as vítimas atingidas não correm risco de morrer. Este foi o terceiro evento de violência ocorrido nos Estados Unidos no mesmo dia. Um ataque terrorista feito por um veterano do Exército matou 15 pessoas e feriu mais de 35 em Nova Orleans, e um carro da Tesla explodiu em frente a um hotel de Donald Trump em Las Vegas, matando uma e ferindo outras sete pessoas. O presidente Joe Biden fez um pronunciamento sobre os casos e disse que a polícia investiga uma possível conexão entre eles. Saiba mais.

Número de pessoas em situação de rua no país aumenta em 25%. Em dezembro de 2023 havia 261.653 pessoas nesta situação, o número chegou a 327.925 no final do ano passado. A informação é do levantamento mais recente divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais. O número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado onze anos atrás, quando havia 22.922 pessoas vivendo nas ruas no país. A Região Sudeste é onde estão concentradas 63% das pessoas em situação de rua do país, seguida da Região Nordeste. Veja os números.

Primeira frente fria do ano chega hoje a SP com alerta para enchentes. De acordo com a Climatempo, a frente fria levará mais umidade para capital paulista, interior e litoral e há possibilidade de rajadas de vento entre 40 a 50 km/h. As pancadas de chuva continuam no sábado e devem atingir todo o estado, que está sob alerta para possibilidade de alagamentos, enchentes e impactos no fornecimento de energia. A chuva irá permanecer até a próxima segunda-feira e a temperatura deve cair na terça. Veja mais na previsão.