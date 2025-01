Réveillon: ocupação hoteleira no Rio supera expectativa, diz sindicato

Pesquisa sobre ocupação hoteleira do Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) indica que houve aumento nos índices de todas as regiões da capital no comparativo com o levantamento apresentado antes da festa da virada.

No período apurado de 29 de dezembro de 2024 a 1º de janeiro de 2025, a média na cidade ficou em 86,51%, superando os 85,19% previstos. Na noite da virada, de 31 de dezembro de 2024 para 1º de janeiro de 2025, a ocupação chegou a 98,3%, número maior do que o esperado 96,20% na pesquisa anterior.

Nas principais regiões o desempenho também superou as expectativas: em Copacabana/Leme a pesquisa fechou em 89,75% (a previsão era 87,76%), Barra/Recreio/São Conrado ficou em 87,18% (86,86% na pesquisa anterior), Ipanema/Leblon registrou 86,05% (84,64% na anterior), Flamengo/Botafogo 81,48% (80,90% na pesquisa anterior) e Centro 79,17% (76,46% na anterior).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, disse que dois fatores para este incremento foram a divulgação antecipada e a qualidade dos artistas que estiveram na virada do ano em Copacabana e a alta do dólar.

"Isso foi fundamental na tomada de decisão das pessoas virem para o Rio de Janeiro, tanto de visitantes nacionais quanto de estrangeiros. O Réveillon é um marco do calendário do Rio de Janeiro, que contribui de forma significativa para a imagem da nossa cidade e para o desenvolvimento do turismo. Um evento com 2,6 milhões de pessoas com total segurança, sem incidentes", afirmou Lopes.

Ele destacou também a festa da virada na região da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, que também contou com queima de fogos, disparados de condomínios, shoppings e hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. "É uma comemoração com demanda que cresce a cada ano".