Preferidos dos leitores: os 10 produtos que fizeram mais sucesso em 2024

Eletrônicos, produtos de beleza e eletroportáteis foram algumas das categorias preferidas de leitores do Guia de Compras UOL em 2024. Nossa lista de produtos mais vendidos do ano tem headphone, aparador de pelos, hidratante facial, air fryer e aspirador robô.

A relação de itens que fizeram sucesso ainda inclui o dispositivo Echo Dot com 'Alexa', garrafa térmica, creme para a área dos olhos, umidificador de ar e xampu. Confira a lista completa a seguir.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento?

