Verão chegou: testamos 3 produtos que ajudam a dar um 'bronze' natural

O verão já está aí, e para curtir as férias ao máximo, apostar em produtos corporais que protegem contra os raios solares e ainda aceleram o bronzeado pode ser uma boa escolha. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL testou três diferentes produtos das marcas Australian Gold, Nivea Sun e ISDIN, que prometem estimular o bronzeado natural.

Para ter o efeito de 'bronze', é necessário se expor ao Sol para que os produtos escolhidos funcionem. Há opções que também ajudam proteger a pele dos raios solares com FPS 30. Confira a seguir o nosso teste:

Australian Gold: acelerador com cheirinho bom demais

O primeiro a ser testado foi o Dark Tanning Accelerator, da Australian Gold. Ele funciona como um acelerador de bronzeado com textura spray gel e não um protetor solar.

Como ele funciona: como o nome diz, esse produto acelera e estimula o processo natural de pigmentação da pele, intensificando a cor, respeitando sua genética. Ou seja, você não vai ficar mais bronzeada do que ficaria normalmente tomando Sol. O produto tem óleos naturais de oliva e girassol, vitaminas A e E, antioxidantes, pantenol e aloe vera, para hidratar.

No teste, este acelerador se destacou pelo irresistível aroma de verão da marca, reconhecido e elogiado por grande parte dos consumidores.

Textura do Dark Tanning Accelerator, da Australian Gold Imagem: Karina Hollo

Ponto de atenção: ele não protege a pele do Sol, porque não possui FPS. Isso significa que você precisa aplicá-lo, esperar uns minutinhos e então passar o filtro solar no corpo todo.

Quem pode usar: o produto funciona para qualquer tipo e tom de pele e tem apresentação em spray (eu borrifo na mão e depois espalho na pele).

Nivea Sun: bronzeada e protegida do sol

O segundo produto testado foi o Protect & Bronze, da Nivea Sun. Apesar de a marca ser minha velha conhecida, não tinha usado ainda esse produto - que foi indicado por um monte de amigos.

Como funciona: acelera mesmo o bronzeado e ainda protege do Sol. No meu caso, a cor foi logo do branco parede para o dourado. Seu ativo de pró-melanina (betacaroteno + ácido glicirretínico) ativa esse pigmento e estimula o bronzeado natural mais rápido.

Textura do Protect & Bronze, da Nivea Sun Imagem: Karina Hollo

Para quem é: pode ser usado por todos os tipos e tons de pele, tem apresentação em loção bem fácil de espalhar (e rende uma cobertura boa e segura), hidrata e tem cheiro agradável.

ISDIN: bronzeia, hidrata e é amigo da natureza

O HydroOil (FPS 30), da ISDIN, também é um dois em um: protege e bronzeia.

Como funciona: com tecnologia pré-melanina, potencializa o bronzeamento natural da pele em 43%, segundo a empresa.

Você vai precisar agitar (por cinco segundos) o produto antes de aplicar na pele. De novo, preferi borrifar na mão e depois espalhar no corpo.

Textura do HydroOil, da ISDIN Imagem: Karina Hollo

E também hidrata: é hidratante, tem toque seco, não tem cheiro e é sea-friendly (ponto positivo para quem tem a intenção de ser gentil com o planeta).

Ponto de atenção: é necessário se certificar de fechar a tampa direitinho para ele não vazar no seu nécessaire de praia.

Para quem é: como ele é super leve, precisa aplicar uma quantidade generosa para proteger de fato a pele. Não vale economizar ou você não vai ficar protegido(a).

Qual vale mais a pena?

Se está em busca do melhor custo-benefício, o Nivea Protect & Bronze é para você. Sua fórumula em loção garante uma cobertura boa, além de o produto bronzear e proteger.

Prefere a textura em spray? Aposte no HydroOil (FPS 30), de ISDIN, que é leve e poderoso.

Se você gosta mesmo daquele cheiro de férias de verão e tem tempo para aplicar o acelerador de bronzeado e depois o FPS, experimente o Dark Tanning Accelerator, da Australian Gold.

*Com informações do texto publicado em 19/12/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.