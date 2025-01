Prefeitura de SP diz que secretaria de Projetos Estratégicos será subordinada a Mello Araújo

Diante do ruído de comunicação no anúncio dos novos secretários do segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB), a Prefeitura de São Paulo esclareceu, nesta sexta-feira, que a pasta de Projetos Estratégicos, que continuará sob o comando de Edsom Ortega, estará subordinada ao vice-prefeito Mello Araújo (PL). "É importante ressaltar que se revela equivocada qualquer análise no sentido de que o prefeito teria desistido de deixá-lo responsável também pela pasta", diz a nota.

A informação de que o vice-prefeito, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), assumiria a pasta foi confirmada por Nunes em novembro para a imprensa, que chegou a afirmar que uma das atuações da secretaria seria feita na "Cracolândia". No entanto, para surpresa da imprensa, ontem, Edsom Ortega estava presente na reunião do secretariado e a Prefeitura anunciou que ele continuará no comando da secretaria de Projetos Estratégicos. Outra novidade foi o anúncio de que o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado (PL) comandará a Secretaria de Desestatização e Parcerias.

"Foi decisão do próprio Araújo, em comum acordo com o prefeito, que ele, no cargo, será responsável por acompanhar, cobrar e delegar ações específicas em diferentes secretarias", continua a nota da Prefeitura. "Mello Araújo já está à frente, por exemplo, do Plano Preventivo de Chuvas de Verão, o qual conta com políticas públicas de todas as pastas relacionadas ao assunto.

Não é a primeira vez que há confusão sobre as nomeações do novo mandato. Na quarta-feira, 1, havia sido confirmado que a gestão contaria com 22 secretarias, mas a reunião contou com 24 secretários, além de quatro chefes de órgãos e sete secretários executivos.

Até o momento, as pastas executivas de Relações Institucionais, Limpeza Urbana e Segurança Alimentar, Nutricional e de Abastecimento não tiveram secretários anunciados. Confira as Secretarias do segundo mandato de Ricardo Nunes segundo documento enviado pela Prefeitura, já anunciadas:

- Assistência e Desenvolvimento Social: Eliana Gomes (remanejada, fazia parte da assessoria do chefe de gabinete do prefeito)

- Casa Civil: Enrico Misasi (presidente do MDB de SP) - (remanejado, era secretário Executivo de Relações Institucionais)

- Comunicação: Fábio Portela (jornalista)

- Cultura e Economia Criativa: Totó Parente (MDB) - (ex-secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento do governo Lula, filiado ao MDB)

- Desenvolvimento Econômico e Trabalho: Rodrigo Goulart (PSD)

- Direitos Humanos e Cidadania: Regina Santana (MDB) - (remanejada, era secretária de Cultura)

- Educação: Fernando Padula (mantido no posto)

- Esportes e Lazer: Rogério Lins (Podemos, ex-prefeito de Osasco)

- Fazenda: Luis Arellano (mantido no posto)

- Gestão: Marcela Arruda (mantido no posto)

- Governo Municipal: Edson Aparecido (MDB, mantido no posto)

- Habitação: Sidney Cruz (MDB)

- Infraestrutura e Obras: Marcos Monteiro (mantido no posto)

- Inovação e Tecnologia: Milton Vieira (Republicanos) - (remanejado, era secretário de Habitação)

- Justiça: Eunice Prudente (remanejada, era secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho)

- Mobilidade e Trânsito: Celso Jorge Caldeira (indicação do PP)

- Pessoa com Deficiência: Silvia Grecco (mantido no posto)

- Relações Internacionais: Angela Gandra (foi secretária da Família no ministério de Damares Alves, no governo Jair Bolsonaro)

- Saúde: Luiz Carlos Zamarco (mantido no posto)

- Segurança Urbana: Orlando Morando (ex-PSDB)

- Subprefeituras: Fabricio Cobra (ex-PSDB, remanejado, era chefe da Casa Civil)

- Turismo: Rui Alves (Republicanos) - (mantido no posto)

- Verde e Meio Ambiente: Rodrigo Ashiuchi (PL, ex-prefeito de Suzano)

- Urbanismo e Licenciamento: Elisabete França (indicação do União Brasil, mantido no posto)

Secretarias Executivas:

- Desestatização e Parcerias: Luiz Fernando Machado (PL, ex-prefeito de Jundiaí)

- Transporte e Mobilidade Urbana: Gilmar Miranda (mantido no posto)

- Mudanças Climáticas: José Renato Nalini (mantido no posto)

- Programa Mananciais: Maria Teresa Fedeli (mantido no posto)

- Planejamento e Eficiência: Clodoaldo Pelissioni (remanejado, era secretário adjunto de Governo)

- Projetos Estratégicos: Edsom Ortega (mantido no posto)

