Fuad Noman é internado novamente com insuficiência respiratória aguda

O recém-empossado prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi internado na tarde desta sexta-feira (3) com insuficiência respiratória aguda.

O que aconteceu

Segundo boletim médico, ele conta com assistência ventilatória. O prefeito está na UTI do hospital Mater Dei e passará por novos exames para avaliação do quadro de saúde. Essa é a quarta internação dele de novembro até agora.

Mais cedo, a prefeitura informou que Fuad havia passado por uma avaliação sobre tratamento de reabilitação com sessões de fisioterapia. O mandatário esteve no hospital Sarah Kubitscheck pela manhã, segundo a administração municipal.

O prefeito não participou presencialmente da cerimônia de posse no último dia 1º. Os médicos recomendaram que pela sua imunidade baixa ele deveria evitar locais com grande concentração de pessoas por risco de contrair alguma infecção. Fuad apareceu por vídeochamada com máscara ao lado da primeira-dama, Mônica Drumond. O prefeito reeleito fez o juramento com dificuldades para falar — seu discurso foi lido pelo vice Álvaro Damião (União).

Fuad descobriu em julho um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Fuad fez campanha enquanto tratava a doença. Em outubro, anunciou ter concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.