Petróleo registra ganho semanal com clima mais frio e estímulos da China

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira, fechando a semana em alta sustentados pelo clima frio na Europa e nos EUA, bem como pelo estímulo econômico adicional sinalizado pela China.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 58 centavos, ou 0,8%, a 76,51 dólares por barril, o nível mais alto desde 14 de outubro. O petróleo bruto dos EUA (WTI) ganhou 83 centavos, ou 1,13%, para 73,96 dólares.

O Brent registrou ganho semanal de 2,4%, enquanto o WTI subiu quase 5%.

Sinais de fragilidade econômica chinesa aumentaram as expectativas de medidas para impulsionar o crescimento no principal importador de petróleo do mundo.

"Neste momento, a China tem sido incessante com anúncios sobre tentativas de estimular a atividade econômica, e o mercado está prestando atenção nisso", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, em Nova York.

As preocupações com a demanda chinesa foram um fator nas previsões de demanda fraca no ano passado, acrescentou ele.

A China anunciou algumas medidas novas para impulsionar o crescimento nesta semana, com um movimento surpreendente para aumentar os salários de funcionários do governo e um forte aumento no financiamento de títulos do tesouro ultralongos.

O funding adicional deverá ser usado para estimular o investimento empresarial e iniciativas de estímulo ao consumidor.

Os preços do petróleo também devem ter recebido suporte das expectativas de aumento da demanda por óleo para aquecimento após as previsões de clima mais frio em algumas regiões.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston, Enes Tunagur em Londres, Florence Tan e Jeslyn Lerh em Cingapura)