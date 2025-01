Peru e Chile mantêm alerta no litoral por possibilidade de ondas extremas

Peru e Chile anunciaram, nesta sexta-feira (3), que vão manter em vigor até a próxima semana um alerta para ondas extremas em seu litoral.

Segundo a Marinha de Guerra peruana, 60 dos 121 portos do país estavam fechados hoje nos litorais norte e central, devido à persistência de ondas de intensidade leve a moderada entre 2 e 7 de janeiro. Autoridades pediram que a população evite atividades esportivas e recreativas nesse período, além de acampar perto das áreas de praia.

As ondas extremas vão atingir toda a costa do país, e terão menos força do que as que impactaram em 28 e 29 de dezembro o litoral de Equador, Peru e Chile, deixando três mortos, segundo a Marinha peruana.

O Serviço Meteorológico da Marinha chilena ressaltou que as ondas mais fortes vão ser registradas a partir de hoje, desde a fronteira com o Peru até o Golfo de Arauco. O alerta vai se estender até o próximo dia 6, e as ondas de maior intensidade devem ocorrer até a madrugada deste sábado.

Segundo o Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador, esse evento natural se deve a um fenômeno que se caracteriza pela presença de ondas de longo período e contínuas, produzidas por tempestades distantes que viajam ao longo do Pacífico.

