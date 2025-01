Pauta para 2025, farra das emendas precisa de pressão da sociedade

Do UOL

É possível fazer uma previsão para 2025 sem risco de erro: a discussão das pouco transparentes emendas parlamentares vai continuar sendo fundamental no decorrer do ano. Hoje mesmo, o ministro Flávio Dino, do STF, barrou o repasse de recursos para 13 ONGs que não explicaram adequadamente o destino dos recursos.

Em coluna publicada horas antes, Vinicius Torres Freire explica perfeitamente os problemas das emendas sem autoria e destinação claras. Além de limitarem demais a capacidade do governo de tratar questões mais sistêmicas do país e de facilitarem a criação de feudos parlamentares, tem ladroagem mesmo. "O trabalho da CGU (que fez uma investigação por amostragem) indicou que, mesmo em pequena amostra, se puxa uma pena e vem uma galinha", escreve o colunista. E pergunta: "De onde pode sair um movimento nacional de pressão?".

Vinicius Torres Freire: Roubança nas emendas: é preciso atacar gangues e feudos parlamentares

