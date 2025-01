Minério de ferro cai abaixo de US$100/t em Cingapura com o fim do reabastecimento pré-feriado

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Cingapura caíram abaixo do nível psicológico de 100 dólares por tonelada nesta sexta-feira, com alguns traders liquidando posições compradas devido à demanda fraca depois que a maioria das siderúrgicas da China concluiu o reabastecimento de matérias-primas antes do feriado.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura recuava 2,57%, a 98,3 dólares a tonelada, o menor valor desde 18 de novembro.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,18%, a 764 iuanes (104,66 dólares) a tonelada, o menor valor desde 30 de dezembro.

Ambos os índices de referência caminhavam para fechar a semana com a terceira queda consecutiva em base semanal, com perdas de 0,2% e 0,5%, respectivamente.

Os contratos foram afetados principalmente pela diminuição sazonal da demanda pelo principal ingrediente da fabricação de aço. O minério de ferro de Dalian caiu 16% em 2024, enquanto o benchmark de Cingapura perdeu 18,5%.

A produção média diária de metal quente entre as siderúrgicas pesquisadas pela consultoria Mysteel caiu pela sétima semana consecutiva, 1,2%, atingindo o nível mais baixo desde o final de setembro, com 2,25 milhões de toneladas, em 2 de janeiro.

"Alguns investidores mais otimistas fecharam posições à medida que os riscos de queda aumentaram, com mais usinas siderúrgicas iniciando recentemente manutenções de equipamentos, o que pesou sobre o apetite de compra de matérias-primas, incluindo o minério de ferro", disse Steven Yu, analista sênior da Mysteel.

O Ano Novo Chinês começa em 28 de janeiro e as siderúrgicas domésticas locais acumulam estoques para atender às necessidades de produção durante e após os feriados.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)