Marçal liga para Gusttavo Lima após anúncio: 'Nova safra de políticos'

Do UOL, em São Paulo

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou nesta sexta (3) ter ligado para Gusttavo Lima após o cantor sertanejo anunciar que colocou o nome à disposição para concorrer à Presidência em 2026.

O que aconteceu

Marçal elogiou Lima e disse que ele integra a "nova safra de políticos". "Liguei para o Gusttavo Lima e ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. (...) Bem-vindo, Gusttavo", afirmou Marçal, por meio de nota.

Nova safra de políticos. Liguei para o Gusttavo Lima e ele realmente está com o coração disposto a servir o nosso povo. Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e depois disso virá uma nova safra política. Bem-vindo, Gusttavo!

Pablo Marçal sobre possível candidatura de Gusttavo Lima à Presidência em 2026

Gusttavo Lima anunciou nesta quinta (2) que tem pretensões presidenciais. Segundo a assessoria do cantor, ele "colocou seu nome à disposição, caso o país precise". Ao site Metrópoles, o sertanejo declarou que o Brasil "precisa de alternativas" e que quer "unir a população", sem "essa história de direita e de esquerda".

Lima apoiou candidatura de Marçal a prefeito de São Paulo. Durante um show em setembro do ano passado com a presença do ex-coach, o cantor se referiu a ele como "próximo prefeito de São Paulo". "O próximo prefeito de São Paulo, Pablo Marçal é o nome dele. Não tem conversa, faz o M. A prefeitura é sua, se não ganhar é rolo", afirmou na ocasião.

Enquanto Marçal apoia Lima, entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vê traição do cantor. Como mostrou o UOL, a avaliação entre aliados de Bolsonaro é de que o sertanejo inexperiente na política e estaria sendo usado.

Gusttavo Lima teria descumprido um acordo com Bolsonaro. Ele iria se filiar ao União Brasil, partido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e sairia ao Senado pelo estado. O cantor faria campanha alinhado com o ex-presidente, segundo teriam combinado. Em 2022, o artista deu apoio público à reeleição de Bolsonaro.

O cantor ainda não escolheu o partido pelo qual vai concorrer e não é filiado a nenhuma sigla no momento. Ele segue de folga até o dia 11 de janeiro, quando deve voltar aos palcos. Por enquanto, ele não deverá se manifestar novamente suas ambições políticas.