Manchester United pode 'ganhar qualquer partida', diz Amorim

O Manchester United, que atravessa um período "difícil", enfrentará no domingo "a melhor equipe" da atualidade, o Liverpool, mas "pode ganhar qualquer partida", declarou o treinador dos 'Red Devils', Ruben Amorim, nesta sexta-feira (3).

Na 14ª colocação antes da rodada 20 do Campeonato Inglês, o United perdeu cinco de seus últimos seis jogos na Premier League. No domingo, enfrenta os 'Reds' em Anfield, onde não ganha desde janeiro de 2016 neste campeonato.

"É claro, é um momento difícil porque perdemos muitas partidas e vamos enfrentar a melhor equipe da temporada", reconheceu Amorim em coletiva de imprensa nesta sexta.

Contudo, "no futebol, tudo pode acontecer em um jogo. Se falar comigo sobre a temporada, o melhor quase sempre ganha. No momento, eles são melhores do que nós, mas nós podemos ganhar qualquer partida", acrescentou o técnico português que chegou ao clube em novembro.

No comando do Liverpool, Arne Slot garantiu que os jogadores de seu adversário são "muito melhores do que mostra a classificação atual".

Ao ser questionado se daria descanso aos titulares de seu elenco para a partida contra o 14º colocado, o treinador holandês respondeu com um sorriso: "Essa é uma pergunta estranha. É claro que não pretendo dar descanso a eles, é um jogo importante".

