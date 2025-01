Só hoje: liquidação do Magalu tem até 56% OFF em smart TV, iPhone e mais

O Guia de Compras UOL selecionou ofertas com até 56% de desconto para quem deseja aproveitar a chance de economizar na Liquidação Fantástica da Magalu, que acontece nesta primeira sexta-feira do ano. Encontramos produtos como de iPhone, smart TV, air fryer e tênis. Mas atenção que os descontos só valem até o final do dia.

Em todo o site, são ofertas de até 80% de desconto, além de itens com frete grátis. Confira aqui a lista completa de promoções e a seguir a nossa seleção.

@guiadecompras_uol ✨💅 Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio. ♬ som original - Guia de Compras UOL

