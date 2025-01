Hyundai Motor e Kia Motor esperam retomada nas vendas este ano após perdas em 2024

Por Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - A sul-coreana Hyundai e sua afiliada Kia Corp pretendem aumentar suas vendas globais combinadas em 2% este ano, para 7,39 milhões de veículos, após registrarem queda nas vendas em 2024 e não conseguirem atingir suas metas.

As montadoras, que juntas ocupam o terceiro lugar em vendas globais de veículos, venderam 7,23 milhões de unidades em 2024, recuo de 1% ante 2023, com as vendas sólidas nos Estados Unidos ofuscadas pela demanda fraca na Europa e em seu mercado interno.

As duas montadoras estão se preparando para a desaceleração da economia e as incertezas políticas nos EUA e na Coreia do Sul, que ameaçam reduzir a demanda.

A confiança do consumidor sul-coreano registrou em dezembro a maior queda desde a pandemia de 2020, impactada pela incerteza política após a decretação da lei marcial pelo presidente Yoon Su Yeol e seu impeachment.

Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump tem ameaçado impor tarifas universais de 10% sobre importados.

As montadoras não disseram como pretendem aumentar suas vendas e o analista da Hanwha Investment & Securities, Kim Sung-rae, disse que pode ser um desafio atingir a meta, dadas as incertezas macroeconômicas na Europa e nos mercados emergentes.

A Hyundai e a Kia também enfrentam a crescente concorrência das japonesas Honda e Nissan, que estão em negociações para criar o terceiro maior grupo automotivo do mundo até 2026.