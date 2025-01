Governo fecha acordo com Gol e Azul para reduzir dívida com a União em R$5,8 bi

BRASÍLIA (Reuters) - O governo fechou acordo com a Gol e a Azul para reduzir a dívida das duas companhias aéreas com a União em cerca de 5,8 bilhões de reais no total, permitindo que o pagamento seja feito em até 120 parcelas, informou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesta sexta-feira.

A Azul pagará 1,1 bilhão de reais de uma dívida de 2,8 bilhões de reais. Já a dívida da Gol passou de cerca de 5 bilhões de reais para 880 milhões de reais.

Os descontos, dados às dívidas tributárias, não foram lineares e dependeram da carteira de débitos e garantias de cada empresa, além da capacidade de pagamento, segundo a PGFN. A expectativa é que os pagamentos comecem em cerca de 30 dias, após acertos operacionais.

Em fato relevante divulgado na quinta-feira, a Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, disse que o acordo não impactará seu endividamento líquido financeiro.

Já à noite, em fato relevante separado, a Azul, que havia dito à Reuters inicialmente que não comentaria, afirmou que "os efeitos do acordo serão refletidos nas próximas demonstrações financeiras" da empresa.

No documento, a Azul afirma que "o valor total dos débitos renegociados no acordo é de cerca de 2,9 bilhões de reais", ligeiramente diferente do anunciado pelo governo.

Mas a companhia aérea diz que "de tal valor será deduzido em mais de 1,8 bilhão de reais", chegando ao 1,1 bilhão de reais a ser pago, que havia sido informado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

