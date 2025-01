González viaja para Argentina e região às vésperas da posse de Maduro

Esta é a newsletter De Olho no Mundo. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Edmundo González Urrutia, o ex-candidato de oposição na Venezuela que reivindica vitória sobre Nicolás Maduro nas eleições de julho, é esperado hoje na Argentina, onde tem reunião marcada para amanhã com o presidente Javier Milei.

A viagem faz parte de um giro de González pela região, que deve incluir ainda Chile e Paraguai, e ocorre às vésperas da posse de Maduro para seu terceiro mandato, na próxima sexta. "Começa nosso giro pela América Latina. Primeira parada: Argentina", escreveu González na rede X. Ele também convocou uma manifestação de venezuelanos na Praça de Maio, no centro de Buenos Aires.

A visita à Argentina também ocorre em um momento de tensão entre os dois países. Ontem, a Argentina, que não reconhece a eleição de Maduro, denunciou a Venezuela ao Tribunal Penal Internacional pela "detenção arbitrária e o desaparecimento forçado" de um policial argentino.

A embaixadora brasileira em Caracas, Glivania de Oliveira, representará o Brasil na posse de Maduro, informou o colunista do UOL Jamil Chade.

Presidente afastado resiste à prisão na Coreia do Sul

A equipe de segurança do presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, impediu hoje o cumprimento de um mandado de prisão contra ele. Segundo a Agência de Combate à Corrupção sul-coreana, os 150 agentes destacados para a missão foram bloqueados por um cordão formado por "mais de 200 pessoas com os braços entrelaçados" e houve "enfrentamentos menores e maiores".

O pedido de prisão é válido até segunda e foi emitido pela Justiça no começo da semana depois que Yoon ignorou várias intimações para depor. Yoon foi afastado do cargo após o Parlamento aprovar um pedido de impeachment motivado pela tentativa fracassada de Yoon de impor a lei marcial ao país. A decisão ainda depende da ratificação da Suprema Corte.

Mesmo fora do cargo, Yoon ainda tem direito a guarda pessoal, que inclui integrantes da unidade militar responsável pela segurança de Seul.

Vendas da Tesla caem pela primeira vez

As vendas da Tesla, fábrica de carros elétricos de Elon Musk, caíram no ano passado pela primeira vez desde 2011. A empresa colocou cerca de 1,79 milhão de unidades no mercado em 2024 em comparação com os 1,81 milhão de 2023. Após o anúncio do resultado as ações da companhia caíram mais de 6%.

A queda nas vendas ocorre ao mesmo tempo em que cresce a concorrência com os carros chineses. Ainda ontem, a BYD divulgou vendas de 1,76 milhão de veículos 100% elétricos e 4,3 milhões de elétricos e híbridos - um crescimento de 41% em relação aos números de 2023. No último trimestre, as vendas da marca chinesa já superaram as da Tesla.

Autor de explosão em Las Vegas era militar americano

O motorista da picape Tesla Cybertruck que explodiu na quarta-feira em frente ao Trump International Hotel, de Las Vegas, era um sargento-mor do departamento de Operações Especiais do Exército americano e estava de licença de serviço no dia do incidente.

Segundo a polícia, Matthew Alan Livelsberger foi encontrado carbonizado dentro da picape com um buraco de bala na cabeça, o que indica que ele se suicidou antes da explosão. O ataque feriu levemente sete pessoas que estavam fora do veículo.

O FBI ainda está investigando o motivo da ação e não encontrou nenhuma ligação com o atentado de Nova Orleans, que deixou 15 mortos e 35 feridos horas antes. O autor do ataque em Nova Orleans foi identificado como Shamsud-Din Bahar Jabbar, um americano do Texas que postou mensagens de apoio ao Estado Islâmico (EI) antes de atropelar dezenas de pessoas com uma picape.

Jabbar, de 42 anos, trabalhava na empresa de auditoria Deloitte e havia servido do Exército americano por dez anos. O FBI não encontrou nenhuma ligação operacional dele com o EI.