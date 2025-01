Futuros de Wall Street sobem com foco em dados econômicos e mudanças iminentes de políticas

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de ações dos EUA subiam nesta sexta-feira, com investidores aguardando mais dados sobre a saúde da economia e se preparando para prováveis mudanças de política sob o novo governo Trump.

Às 07h40 (horário de Brasília), o Dow E-minis subia 85 pontos, ou 0,20%, o S&P 500 E-minis subia 16,25 pontos, ou 0,27%, e o Nasdaq 100 E-minis subia 85,25 pontos, ou 0,40%.

Wall Street teve um início de ano difícil, com todos os três principais índices apagando os ganhos iniciais e fechando em baixa pela quarta sessão consecutiva na quinta-feira, contrariando uma tendência histórica em que os mercados se recuperam nas últimas cinco sessões de dezembro e nas duas primeiras sessões de janeiro.

O índice de referência S&P 500 e o índice Dow estão a caminho de quedas semanais de mais de 1% cada, enquanto o índice Nasdaq, de alta tecnologia, deve registrar uma queda de cerca de 2%. As ações de tecnologia, que lideraram grande parte da recuperação nos últimos dois anos, sofreram a maior queda.

Os analistas apontam para a incerteza em relação às políticas que o novo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, poderá implementar. O Congresso recém-eleito deverá iniciar sua primeira sessão na sexta-feira e Trump tomará posse em 20 de janeiro.

As propostas de Trump para reduzir os impostos corporativos, flexibilizar as regulamentações, impor tarifas e reprimir a imigração ilegal podem impulsionar a lucratividade das empresas e a economia, mas também ameaçam estimular a inflação e impedir o ritmo da flexibilização monetária.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos está fixado próximo ao nível psicológico de 4,5% e, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os investidores veem o Federal Reserve reduzindo as taxas de juros em cerca de 50 pontos-base este ano, conforme dados continuam a sinalizar a resiliência da economia.

Mais tarde no dia, os mercados analisarão o relatório do ISM sobre a atividade manufatureira de dezembro, antes de um dado importante sobre o nível de emprego a ser divulgado na próxima semana.

Também estão previstos comentários do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, o primeiro entre os formuladores de política monetária a comentar as perspectivas econômicas deste ano.

(Reportagem de Johann M Cherian e Pranav Kashyap em Bengaluru)