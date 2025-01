Ford Ka surge na forma de helicóptero e intriga as redes; conheça o veículo

Fora de linha desde 2021, quando a Ford encerrou a fabricação de veículos no Brasil, o Ka definitivamente não é referência em termos de esportividade. Contrariando a fama de carro frugal e sem graça, um exemplar da primeira geração do hatch é tão arrojado que tem até hélices instaladas no teto.

O veículo inusitado, que já foi apresentado pelo UOL Carros, voltou a viralizar nas redes em vídeo que instiga a imaginação. A cabine da suposta aeronave é uma adaptação da carroceria do Ka, só que virada ao contrário: a traseira do hatch, incluindo as respectivas lanternas, tornou-se a frente da criação, que está guardada em uma espécie de garagem.

O KaLicóptero é um exemplo clássico da capacidade dos brasileiros de transformar carros mesclando peças de diferentes modelos. Não por acaso, dizem que nossas criatividade e capacidade de improviso deveriam ser estudadas pelos cientistas da Nasa, a avançada agência espacial norte-americana.

O que é o KaLicóptero

Como não poderia deixar de ser, a invenção tem cauda, cuja extremidade aparenta trazer um rotor - na gravação, a parte traseira está parcialmente encoberta por um plástico preto.

O vídeo mostra, ainda, parte do interior do KaLicóptero, equipado com banco central e volante cortado para lembrar o manche de aeronaves ou a polêmica direção do badalado Tesla Model S Plaid.

É preciso admitir que a traseira arredondada e inclinada do Ka funcionou bem como a dianteira de um helicóptero.

Vale destacar que a primeira geração do compacto é apontada por entusiastas como a mais divertida, sobretudo na versão XR 1.6, equipada com motor 1.6 de 95 cv.

Será que voa?

Não sabemos onde e quando o Ford Ka helicópero foi flagrado no vídeo que viralizou nas redes sociais Imagem: Reprodução

Muitos questionam se o KaLicóptero seria capaz de voar. Com a ajuda de leitores, UOL Carros descobriu onde está e como foi fabricado o veículo. A criação hoje está em frente a um condomínio às margens da Rodovia BR-316, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, a capital do Pará. Também descobrimos que o vídeo foi gravado há cerca de três anos no mesmo local, pouco antes de o projeto ser finalizado.

O "pai" do KaLicóptero é o empresário Mário Wilson Corrêa Junior, dono de uma empresa de marketing especializada na promoção e venda de condomínios "de alto padrão", como ele descreveu em conversa com a reportagem em 2022.

A ideia surgiu para divulgar o empreendimento imobiliário e atrair possíveis futuros moradores - o local tem heliponto e também uma marina.

Precisava chamar a atenção de alguma forma, pois quem passa defronte a entrada geralmente está em um carro a mais de 100 km/h. Inicialmente, eu queria usar a carcaça de um helicóptero muito grande que um amigo adaptou há alguns anos para usar como lanchonete Mário Wilson Corrêa Junior

Porém, a aeronave sumiu e o jeito foi construir outra "do zero". A essa altura, você já deve ter percebido: o KaLicóptero não nasceu para voar e foi criado como peça decorativa. "Logo pensei em usar a carroceria de um carro. Certo dia, passei em um ferro-velho e me deparei com um Ford Ka. Olhando a traseira arredondada, lembrei-me desses helicópteros pequenos, com cabine em forma de bolha".

Para dar forma ao KaLicóptero, o carro foi virado ao contrário: a traseira do hatch, incluindo as respectivas lanternas, tornou-se a frente da invenção; onde estaria o compartimento do motor do Ford foi instalada a cauda, cujo rotor gira de verdade - se houver vento.

O veículo também recebeu um par de "esquis", que são as barras transversais que mantém helicópteros apoiados no solo, e uma hélice cujas pás são, na verdade, tubos encobertos por chapas metálicas e soldados em um cano preso ao teto. Não existe motor para movimentar a hélice.

Ou seja: o KaLicóptero não voa, mas é capaz de fazer a imaginação sair do chão.

