FBI diz que suspeito de explosão de Cybertruck não tinha animosidade contra Trump e sofria de TEPT

WASHINGTON (Reuters) - O FBI disse nesta sexta-feira que o suspeito na investigação do Cybertruck da Tesla que explodiu do lado de fora do Trump International Hotel, em Las Vegas, não tinha nenhuma animosidade contra o presidente eleito Donald Trump e provavelmente tinha transtorno de estresse pós-traumático.

O FBI reiterou que não havia nenhuma ligação definitiva entre o ataque com uma caminhonete no dia de Ano Novo em Nova Orleans, que matou mais de uma dúzia de pessoas, e a explosão do Cybertruck em Las Vegas mais tarde no mesmo dia, que deixou sete pessoas com ferimentos leves.

Na quinta-feira, as autoridades identificaram a pessoa encontrada morta dentro do Cybertruck como Matthew Livelsberger, de 37 anos, um soldado do Exército em serviço ativo de Colorado Springs, e disseram que ele agiu sozinho.

"O sujeito não tinha nenhuma animosidade contra o presidente eleito", disse um oficial do FBI aos repórteres em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

"As etapas de investigação descobriram e as informações do Exército indicam que ele provavelmente sofria de TEPT, e também estamos cientes de que havia outros possíveis problemas familiares ou queixas pessoais em sua própria vida que podem ter sido fatores contribuintes", disse o oficial do FBI.

(Por Kanishka Singh, em Washington)