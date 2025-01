EUA vendem 777 mil t de milho da safra 2024/25, revela USDA

São Paulo, 3 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 777 mil toneladas de milho da safra 2024/25, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 26 de dezembro, informou nesta sexta-feira, 3, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa recuo de 55% em relação à semana anterior e de 44% na comparação com a média das últimas quatro semanas.O crescimento foi impulsionado principalmente por compras do México, que totalizaram 292,5 mil toneladas. Outros destaques foram as vendas para Japão (179,1 mil toneladas), Colômbia (160 mil toneladas), Costa Rica (97,4 mil toneladas) e Coreia do Sul (63,2 mil toneladas). Por outro lado, houve cancelamento de compra de destinos não revelados (99,9 mil toneladas) (7,5 mil toneladas), Panamá (18,5 mil toneladas), ilhas das Antilhas (2,7 mil toneladas) e Honduras (800 toneladas).Para a temporada 2025/2026 não foram registradas vendas.O total vendido ficou mais perto do piso do esperado por analistas, que estimavam volume de vendas de 600 mil toneladas a 1,4 milhão de toneladas. As exportações, por sua vez, somaram 1,002 milhão de toneladas, 11% abaixo do volume da semana anterior e 9% menor que a média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (353,9 mil toneladas), Colômbia (197,1 mil toneladas), Japão (191,3 mil toneladas), Coreia do Sul (63,2 mil toneladas) e Honduras (48,5 mil toneladas).