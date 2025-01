EUA vendem 203,8 mil t de farelo de soja da safra 2024/25, diz USDA

São Paulo, 3 - Exportadores dos Estados Unidos reportaram vendas em 203,8 mil toneladas de farelo de soja da safra 2024/25, na semana encerrada em 26 de dezembro, informou nesta sexta-feira, 3, o Departamento de Agricultura do país (USDA). O resultado representa baixa de 48% ante a semana passada e de 26% diante da média das quatro semana anteriores.O crescimento foi impulsionado principalmente pelas compras de México (76,7 mil toneladas), Filipinas (48,3 mil toneladas), Nova Zelândia (30 mil toneladas), Costa Rica (21,7 mil toneladas) e Panamá (19 mil toneladas), que compensaram cancelamentos de destinos não revelados (18 mil toneladas), Venezuela (6 mil toneladas), ilhas das Antilhas (800 toneladas) e Vietnã (200 toneladas)Para a safra 2025/2026 não foram reportadas vendas.O total vendido ficou mais perto do piso das projeções de analistas, que esperavam vendas de 150 mil toneladas a 320 mil toneladas.Os embarques na semana somaram 251,7 mil toneladas, com uma queda de 14% em relação à semana anterior e de 27% na comparação com a média das últimas quatro semanas. Os principais destinos foram Filipinas (93,3 mil toneladas), Colômbia (62,1 mil toneladas), México (46 mil toneladas), Guatemala (16,6 mil toneladas) e Canadá (11,8 mil toneladas).